Fabio Fazio contro la Rai dopo i profili social oscurati di Che tempo che fa: la reazione del conduttore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Continua la polemica fra Fabio Fazio e la Rai: il conduttore ha pubblicato un video per criticare la scelta della TV di Stato di chiudere i canali social di ‘Che tempo che fa’ che contavano milioni di follower.

Che tempo che fa, social oscurati dalla Rai

Fazio ha pubblicato un video su Twitter per criticare la scelta della sua vecchia azienda, con la quale ha rotto i ponti lo scorso giugno.

“Come avete visto i profili social di ‘Che tempo che fa’ non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati, addirittura”, ha detto Fazio. Fonte foto: ANSA

“Siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quello che è accaduto non ha alcuna ragione, non dà alcun vantaggio peraltro a chi lo ha fatto”.

“Nel caso in cui non dovessimo rientrarne in possesso, ne apriremo di nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima”.

“Fa piacere – aggiunge Fazio con una punta d’ironia – che tengano a ‘Che tempo che fa’ un po’ tardivamente, ma per certi versi ha un che di positivo”.

Fabio Fazio sul Nove

Fabio Fazio ha lasciato la Rai ed è passato sul Nove con il suo programma.

Dopo l’annuncio del passaggio ad altra rete, Fazio ha dapprima lanciato accuse generiche contro una “politica ingorda”.

Poi, nei giorni successivi, dal conduttore sono arrivate parole concilianti nei confronti della Rai, sua casa professionale per 40 anni.

Nei giorni scorsi fonti di Viale Mazzini avevano specificato che l’azienda avrebbe chiuso tutti i profili social di ‘Che tempo che fa’, in quanto di sua proprietà.

Milioni di follower per i social di Che tempo che fa

La polemica fra Fazio e la Rai non è solo una questione di principio: nel corso degli anni i profili social di ‘Che tempo che’ fa hanno collezionato un enorme bacino d’utenza, dunque rappresentavano una risorsa anche dal punto di vista economico.

Si trattava di 2 milioni di follower su Facebook, 560mila su Twitter e quasi 600mila su Instagram.

Una classifica pubblicata lo scorso maggio da ‘Sensemakers’ per ‘Primaonline’ ha evidenziato come ‘Che tempo che fa’ fosse la trasmissione più social della tv italiana: prima per volume di follower, interazioni e views relativamente ai contenuti video.