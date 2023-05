Fabio Fazio parla dopo l'addio alla Rai: "Politica ingorda, essere merce pericolosa e non risorsa è triste"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

L’addio di Fabio Fazio alla Rai ha provocato clamore, con il presentatore e giornalista che passerà a Discovery dopo il ben servito ricevuto dalla tv di Stato. Un divorzio che era nell’aria e che Fazio, dopo averne parlato durante il Tg3, ha deciso di trattare nella sua rubrica settimanale per Oggi.

L’attacco di Fazio alla politica

Nel consueto appuntamento settimanale su Oggi, che sarà in edicola a partire da giovedì 18 maggio 2023, Fabio Fazio è tornato a parlare del suo addio alla Rai. Il conduttore ha messo nero su bianco i suoi pensieri, senza tirarsi indietro nel lanciare qualche frecciatina politica.

Per Fazio, infatti, la dirigenza attuale si sentirebbe legittimata dal risultato elettorale a comportarsi da proprietaria “nei confronti della cosa pubblica con pochi riguardi per il bene comune e con una strabordante ingordigia“. Il riferimento è non solo alla televisione, scrive Fazio che però non vuole passare come vittima o martire della situazione.

Fonte foto: ANSA

Il conduttore ha infatti sottolineato di non voler far parte di una narrazione di altri “tanto più se per altrui si intende la politica di chi ha vinto in quel momento”.

Una nuova avventura con Discovery

Non un addio alla tv, ma soltanto un momentaneo arrivederci per sbarcare su Discovery. Il divorzio dalla Rai è infatti un’opportunità di crescita professionale per il conduttore che nella sua rubrica “Senza Impegno” ha sottolineato che il suo lavoro continuerà altrove.

“Come ogni inizio sarà un’opportunità per inventare cose nuove e nel tempo tentare nuove strade” ha scritto su Oggi, sottolineando che ora è arrivato il momento di cambiare la narrazione.

Da risorsa a uomo scomodo in Rai

Eppure nel suo lungo sfogo sul settimanale Oggi non manca l’amaro in bocca per quanto accaduto. Fazio, infatti, racconta di esserci rimasto male per questo divorzio.

“La sensazione di essere merce pericolosa e non una risorsa della propria azienda non è gradevole” ha raccontato, facendo riferimento ai tanti attacchi subiti negli anni, la cui risposta è sempre stato il lavoro nonostante la “potenza di fuoco che ti viene scaricata addosso”.

“L’essere un irriducibile provinciale è sempre stata una salvezza” ha spiegato, sottolineando poi che non parlerà mai male della Rai che “è parte integrante della mia vita”.