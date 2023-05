Fazio commenta al Tg3 il suo addio alla Rai e a Che Tempo Che Fa riceve la standing ovation

Fabio Fazio fuori dalla Rai dopo 40 anni. Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale del suo passaggio a Discovery. Dal prossimo anno Che Tempo Che Fa traslocherà quindi sul canale Nove.

Le prime parole del conduttore

“Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni”. Così Fabio Fazio intervenendo al Tg3 poco prima della messa in onda di Che Tempo Che Fa.

“Vorrei esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, conserverò solo un ricordo meraviglioso”, ha concluso il giornalista parlando ai microfoni del Tg.

L’applauso del pubblico di Che Tempo Che Fa

Poco dopo ha preso la linea con Che Tempo Che Fa, venendo accolto da una calorosa standing ovation da parte del pubblico presente in studio. Un tributo apprezzato, con Fazio che si è messo la mano sul cuore e ha ringraziato per poi pronunciare un disteso “andiamo avanti tranquilli”.

Ferruccio De Bortoli: “La Rai ha fatto un errore editoriale”

Ci ha pensato Ferruccio de Bortoli a prendere un posizione netta sulla vicenda dell’addio del giornalista savonese alla Rai: “Oggi la notizia sei tu Fabio. Il tuo addio è una grandissima perdita per il servizio pubblico e un grandissimo errore editoriale”. “Non si può essere adatti a tutte le stagioni, quindi intraprendo un nuovo cammino”, il commento del conduttore, che non ha voluto in alcun modo polemizzare.

Anche Annalisa Cuzzocrea ha avallato quanto detto da De Bortoli: “La tua situazione è assurda e incomprensibile, come assurdo e incomprensibile è rivendicarlo con un tweet di cattivo gusto”. Palese riferimento a Matteo Salvini e al suo tweet “Belli ciao”.

Un ‘cinguettio’ che ha scatenato una miriade di reazioni: da un lato chi ha ironizzato e di fatto festeggiato, come il leader della Lega, l’addio alla Rai di Fazio, dall’altro tantissimi utenti che hanno ritenuto di cattivo gusto e fuori luogo l’intervento del ministro delle Infrastrutture.