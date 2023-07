Fabio Fazio porta Che tempo che fa su Nove con Littizzetto, stoccata alla Rai: "La libertà è fondamentale"

Con la presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery si apre definitivamente la nuova esperienza di Fabio Fazio su Nove. Il giornalista e conduttore televisivo ha ringraziato e salutato i nuovi colleghi, ma non è mancato il momento per alcune considerazioni sulla Rai. L’estate si è presentata, ricordiamo, come un mese molto caldo in termini di cambiamenti nel mondo della televisione.

Fabio Fazio sbarca su Nove, le parole sulla Rai

Il 14 maggio l’addio di Fabio Fazio alla tv di Stato è diventato ufficiale.

Nella sua prima dichiarazione dopo le indiscrezioni, lo storico volto di ‘Che tempo che fa’ aveva detto: “Non sentirete mai una mia parola scortese nei confronti della Rai che è parte integrante della mia vita”.

Fonte foto: ANSA Fabio Fazio ha detto la sua sulla Rai durante la presentazione dei nuovi palinsesti di Warner Bros Discovery

Tuttavia, sulle pagine di ‘Oggi’ aveva puntato il dito contro il governo italiano: “La politica tutta si sente legittimata dal risultato elettorale a comportarsi da proprietaria nei confronti della cosa pubblica con pochi riguardi per il bene comune e con una strabordante ingordigia“.

Nel ringraziare i nuovi colleghi durante la presentazione dei palinstesti, Fabio Fazio ha parlato di “seconda possibilità di rinascita”.

Per quanto riguarda la Rai, pur senza nominarla, ha detto: “Io penso sinceramente che l’ingrediente fondamentale per fare televisione sia essere liberi, che non vuol dire essere liberi di dire tutto ciò che ti passa per la testa. Prima di esprimere un’opinione ci devi pensare 100 volte, ma c’è un aspetto della libertà che è irrinunciabile per chi fa televisione: la libertà di essere contemporanei“.

A proposito di libertà, un giornalista lo ha incalzato chiedendogli se da quando ha lasciato la Rai si senta più libero: “Sì, assolutamente, c’è un’aria di leggerezza”, poi ha precisato: “Non è che prima non fossi libero, io sono sempre stato libero e infatti eccomi qua”.

Stessa squadra, diverso canale

Durante la conferenza stampa Fabio Fazio ha precisato che ‘Che tempo che fa’ rimarrà negli stessi standard, nonostante il trasloco. La formula è quella della squadra che vince e che non si cambia.

Al suo fianco continuerà ad esserci Luciana Littizzetto, che Fazio considera “il più grande talento comico di sempre”. Resterà anche Filippa Lagerback sulla quale il conduttore, scherzosamente, dice: “Non dirà più tre parole, ma nove”.

Anche editorialisti e specialisti non cambieranno: Roberto Burioni si occuperà degli approfodimenti scientifici, e ci sarà anche Michele Serra.

La data, gli orari, le novità e la sorpresa

‘Che tempo che fa’ andrà in onda a partire dal 15 ottobre 2023, ogni domenica, con qualche novità più una sorpresa.

Il programma inizierà alle 19:30 con ‘Che 1° tempo che farà‘, l’anteprima condotta da Nino Frassica che si muoverà dietro le quinte per anticipare ciò che succederà durante la puntata.

Alle 20 inizia ufficialmente il programma, un telegiornale con la presenza di Massimo Giannini e Michele Serra.

Alle 22 si aprono i dialoghi informali con gli ospiti, sketch comici e con tanto spazio alle improvvisazioni.

La novità si chiama Ornella Vanoni. La cantante milanese farà da traghettatrice tra la prima e la seconda parte.

Il format è dunque più esteso e più ricco. Per quanto riguarda gli ospiti, ce ne sarà uno diverso per ogni settimana.