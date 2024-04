Ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta dalla malattia del figlio all'incidente: "Mi sono ritrovata senza naso"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Ho dovuto affrontare cinque operazioni, mi sono ritrovata senza naso“. Così l’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta parla del grave incidente stradale in cui è rimasta coinvolta nel 2019. E di come ha ribaltato la sua vita, dicendo addio al mondo dello spettacolo, in seguito alla malattia del primo figlio.

Edelfa Chiara Masciotta, dalla malattia del figlio all’incidente

Miss Italia 2005, oggi Edelfa Chiara Masciotta ha 40 anni, lavora come interior designer ed è mamma di tre figli. In una intervista al Corriere della Sera l’ex showgirl racconta la sua vita di oggi e di come è cambiata radicalmente anni fa, quando ha scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi al figlio.

Dopo la vittoria nel concorso e la notorietà, aveva iniziato la carriera da attrice, muovendo i primi passi in tv. Poi la scoperta della malattia del primo figlio Andrea, avuto con il regista televisivo Roberto Cenci, il diabete di tipo 1.

Fonte foto: ANSA Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia 2005

“Oggi, grazie alla ricerca, la tecnologia dà un grande aiuto nella gestione della patologia. Allora, la cosa giusta da fare per me è stata lasciare tutto e stare dietro a lui al 100%. Non ho mai avuto un ripensamento e ne sono felice“, racconta Edelfa Chiara Masciotta.

Quel momento è stato il punto di svolta per l’ex miss: “Mi sono ritrovata a scegliere e ho scelto. Ho ribaltato la mia vita – spiega – e anche il mio lato artistico”, iscrivendosi all’Istituto Europeo di Design.

L’ex miss Italia: “Mi sono ritrovata senza naso”

La vita di Edelfa Chiara Masciotta prende un’altra brusca svolta nel 2019, quando rimane vittima di un terribile incidente stradale. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in centro a Torino quando è stata presa in pieno da una macchina.

Di quell’incidente porta i segni ancora oggi: “Ho dovuto affrontare cinque operazioni, mi sono ritrovata senza naso. Piena di cicatrici in faccia che continuavano a produrre delle cisti”.

“Sto anche diventando sorda da un orecchio – rivela – come conseguenza sempre dell’impatto. Ma non me la sento al momento di fare un’altra operazione”.

Chi è Edelfa Chiara Masciotta

Originaria di Torino, classe 1984, Edelfa Chiara Masciotta è una ex attrice e showgirl diventata famosa nel 2005, quando è stata incoronata Miss Italia.

Dopo la vittoria del concorso di bellezza ha mosso in primi passi in tv. Nel 2006 è stata la madrina per i Giochi olimpici invernali di Torino e poi concorrente di Notti sul ghiaccio, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Quindi ha lavorato a Paperissima Sprint su Canale 5 e a Volami nel cuore, varietà di Rai1 condotto da Pupo.

Come attrice ha recitato in due fiction tv, Le tre rose di Eva su Canale 5 e Che Dio ci aiuti su Rai1. Per lei anche un ruolo al cinema nel film Prima di lunedì del 2016, con Vincenzo Salemme.

Attualmente fa l’interior designer ed è titolare di uno studio di progettazione trasversale assieme ad un architetto.

Edelfa Chiara Masciotta è mamma di tre figli, il primo avuto con l’ex marito Roberto Cenci e gli altri due con l’attuale compagno, l’ex calciatore del Torino Alessandro Rosina.