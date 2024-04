Eurodeputato Mick Wallace con la maglia del Torino in Parlamento: "Juve m****", il video prima del derby

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Juve m****” e “Forza Toro”. Espressioni che possiamo sentire spesso allo stadio o al bar, decisamente meno al Parlamento Europeo. E che invece sono risuonate nell’aula di una delle sedi più importanti della politica continentale, per bocca dell’europarlamentare irlandese Mick Wallace, noto tifoso del Torino. Il deputato si è presentato in aula indossando la maglia del Toro, ha fatto gli auguri ai granata in vista del derby e ha insultato la Juventus.

Eurodeputato Mick Wallace con la maglia del Torino in Parlamento

Nella giornata di oggi, giovedì 11 aprile, l’eurodeputato irlandese Mick Wallace si è presentato in aula a Bruxelles per la sessione plenaria del Parlamento Europeo indossando la maglietta del Torino.

Il politico ha concluso il suo intervento augurando buona fortuna al Torino in occasione del derby della Mole in programma sabato pomeriggio e insultando la Juventus: “In bocca al lupo al Toro sabato per il derby contro la Juventus, Juve m***a e forza Toro“.

Un’affermazione a sorpresa e un insulto che hanno fatto discutere, soprattutto perché pronunciati da un politico in una sede istituzionale. E il video del siparietto è diventato immediatamente virale sui social.

Non è la prima volta

Mick Wallace è un noto appassionato di calcio e tifoso del Torino, non è la prima volta che l’eurodeputato mostra a tutti la sua fede calcistica.

In diverse occasioni in passato il politico irlandese si è presentato nell’aula del Parlamento europeo vestendo la maglia granata del Torino e attaccando i rivali cittadini della Juve.

Chi è l’eurodeputato Mick Wallace

Irlandese, 55 anni, Mick Wallace è stato eletto all’Europarlamento con il movimento “Indipendents for Change” ed è iscritto al gruppo europeo della sinistra (GUE).

Wallace è un noto appassionato di calcio, nel 2007 ha fondato il Wexford Football Club, squadra che milita nella prima divisione irlandese, e ne è stato presidente nei primi tre anni.

Ed è un tifoso del Torino. Una passione, come ha spiegato lui stesso tre anni fa al magazine dei tifosi granata Toro News, nata grazie alla sorella Mary, che vive da anni a San Mauro Torinese.

“Ho seguito tante partite e visto tanti stadi in Italia, ma nulla si avvicina ai granata. È un club speciale, differente da qualsiasi altro, e a renderlo unico sono innanzitutto i tifosi”, ha affermato.

I tifosi granata hanno “animo e passione”, ha spiegato, “portano avanti una filosofia di vita che combacia perfettamente con la mia”.