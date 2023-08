Estorsione a luci rosse a Riccione dove una 15enne si è finta maggiorenne per incastrare un ragazzo di 27 anni

Prima l’incontro virtuale su un popolare social network, poi una breve frequentazione nel mondo reale e infine il ricatto: “Dammi 300 euro o ti denuncio ai carabinieri”. Una 15enne a Riccione è stata arrestata con l’accusa di estorsione ai danni di un ragazzo di 12 anni più grande.

Ricatto a luci rosse a Riccione

La ragazzina avrebbe mentito sulla sua età, sostenendo di essere maggiorenne e ingannando così il ragazzo di 27 anni residente a Riccione che si sarebbe invaghito di lei.

I due, come detto, hanno fatto conoscenza sui social per poi incontrarsi diverse volte per passeggiate sul lungomare o per trascorrere una giornata in spiaggia.

Come scrive Il Resto del Carlino, durante la fase iniziale della conoscenza la ragazza avrebbe più volte avanzato piccole richieste economiche che il 27enne avrebbe assecondato di buon grado.

La 15enne si era spacciata per una turista in difficoltà economiche che aveva bisogno di denaro per prolungare la sua vacanza.

300 euro per restituire l’iPhone sottratto

Ma poi ai primi di agosto, dopo alcuni giorni di frequentazione e diverse chat, la 15enne ha calato la maschera sottraendo l’iPhone al 27enne e chiedendo 300 euro per restituirlo.

All’interno dello smartphone, le chat esplicite che i due si erano scambiati nei giorni precedenti.

Il giovane riccionese non si è lasciato intimidire e si è immediatamente rivolto ai carabinieri spiegando la situazione.

D’accordo con i militari, il ragazzo ha acconsentito a un ultimo incontro con la 15enne fingendo di volerle consegnarle il denaro.

15enne arrestata e trasportata nel carcere minorile

I carabinieri sono intervenuti proprio nel momento dello scambio cogliendo così la 15enne in flagranza di reato.

La ragazzina viene descritta come una giovane di buona famiglia, sebbene sarebbe già nota alle forze dell’ordine per altri reati.

La ragazzina è stata denunciata e tradotta nel carcere minorile di Bologna dove è attualmente in custodia cautelare.