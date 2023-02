Tentata estorsione e rapina, 7 anni e due mesi per Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi

Condannata a sette anni e due mesi di reclusione per aver preteso con la forza, inutilmente, un bonifico considerevole da Antonello Ieffi, imprenditore 44enne ex compagno di Manuela Arcuri, dopo avergliene versati 84mila per l’acquisto di un fotovoltaico ritenuto insoddisfacente. Dopo l’aggressione e le minacce, la denuncia dell’imprenditore che, nove anni dopo, ha portato alla condanna.

L’acquisto dell’impianto fotovoltaico

È il 2013 quando Tamara Pisnoli, già ex moglie di Daniele De Rossi, dal quale si era separato nel 2009, decide di acquistare una licenza per un impianto fotovoltaico dall’imprenditore Antonello Ieffi, per il quale paga un bonifico di 84mila euro come anticipo.

Passa del tempo, e l’impianto viene ritenuto poco produttivo dalla donna, che decide quindi di rifarsi sull’imprenditore, al quale chiede di essere rimborsata con gli interessi, chiedendo indietro ben 200mila euro.

Fonte foto: ANSA Una volante dei Carabinieri

L’imprenditore però rifiuta la proposta di risarcimento, così la donna, aiutata da due uomini, lo fa trascinare nel proprio appartamento, dove l’uomo subirà violenze e minacce.

La violenza su Ieffi

Il 17 luglio del 2013 due uomini, Francesco Camilletti e Francesco Milano, convincono Antonello Ieffi a incontrare la donna nel suo appartamento.

Qui l’uomo viene prima minacciato dalla Pisnoli, che secondo la testimonianza dell’imprenditore le avrebbe detto “Sai quanto ce metto a fa’ ammazza’ ‘na persona? Basta che metto 10mila euro in mano a un albanese”.

Ieffi però non cede alle minacce, e come conseguenza viene picchiato, abbandonato per strada e derubato di un Rolex. Proprio in seguito all’aggressione, l’imprenditore ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.

La sentenza

A distanza di nove anni è quindi arrivata la sentenza per Tamara Pisnoli, Francesco Camilletti e Francesco Milano, tutti condannati a sette anni e due mesi per tentata estorsione e rapina, mentre è stata prescritta l’accusa di lesioni.

Già dai primi interrogatori l’ex moglie di Daniele De Rossi si era detta estranea alla faccenda, prendendo le distanze dagli uomini processati insieme a lei.

E alla lettura della sentenza, la Pisnoli si è detta “sorpresa” dall’esito di una storia che era cominciata “con una truffa nei miei confronti e in cui mi riconosco l’unica colpa di frequentazioni sbagliate, da anni scomparse dalla mia vita. Sono certa che alla fine del processo la mia buona fede verrà accertata”.