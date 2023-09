Enrica Bonaccorti operata d'urgenza al cuore ha rischiato la morte, il post su Facebook: "Potevo andarmene"

La conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti ha rivelato sulla sua pagina Facebook di aver subito un intervento a cuore aperto durante l’estate.

L’annuncio di Enrica Bonaccorti

Il post pubblicato da Enrica Bonaccorti su Facebook si apre così: “Amici miei cari, carissimi, non ho più postato nulla da metà luglio, e non perché fossi in vacanza in qualche isola sperduta o perché avessi deciso di troncare i miei rapporti con voi. Al contrario, vorrei che quello che è successo a me, un’operazione improvvisa a cuore aperto, lasciasse una traccia di conoscenza in tutti quelli che mi leggono, perché io non avevo nessuna fitta al cuore, non avevo alcun dolore“.

La conduttrice tv ha spiegato: “I miei sintomi erano solo una grande stanchezza e davvero poco fiato, che imputavo a un po’ di depressione e soprattutto all’età, mentre mia figlia Verdiana continuava a ricordarmi quanto fosse in forma la Milo che è ben più grande di me”.

E ancora: “L’unica stranezza è che un giorno a inizio luglio comincio ad avere ovunque un prurito terribile, tutto il corpo diventa rosso fuoco a macchie, sembravo quella bambina bruciata che scappa da Hiroshima. Non avevo cambiato niente nell’alimentazione o nei farmaci, non avevo preso sole, insomma era solo il mio corpo che urlava che qualcosa non andava”.

L’intervento chirurgico

Enrica Bonaccorti, nel suo post, ha spiegato di aver consultato un medico, che le ha trovato un calcolo a un rene. Prima dell’intervento per risolvere il problema al rene, però, ne è emerso un altro al cuore.

Il racconto della conduttrice: “C’è qualcosa che non va al cuore, serve una tac, poi una coronarografia, da cui stabiliscono che ho le arterie tutte ostruite, un paio di mesi e potevo andarmene. Prima pensano a degli stent, ma non bastano. Servono 4 bypass, prendere le vene dalle gambe per ricostruire un percorso alternativo che porti il flusso sanguigno al cuore. Sarà un’operazione a cuore aperto, che è durata in tutto 8 ore!”.

L’appello di Enrica Bonaccorti

Dopo aver ringraziato i medici, Enrica Bonaccorti ha voluto chiudere il suo post con un messaggio rivolto agli utenti: “Fate tesoro della mia esperienza, controllatevi quanto più potete, sperando soprattutto che abbiate la stessa fortuna che ho avuto io! Non vedo l’ora di ritrovarvi! Spero al più presto”.