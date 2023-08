Nunzia De Girolamo sviene prima di "Estate in Diretta": malore per la conduttrice tv. Come sta

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Nel pomeriggio di mercoledì 16 agosto Nunzia De Girolamo è svenuta prima della messa in onda della trasmissione ‘Estate in Diretta’ da lei condotta.

L’annuncio in tv di Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo ha accusato il malore poco prima dell’anteprima del programma, che la conduttrice e Gianluca Semprini hanno aperto in una maniera inconsueta, cioè seduti su due poltrone. Nunzia De Girolamo, poco prima di lanciare un servizio, ha detto: Dopo, forse, diremo il perché”.

Effettivamente, la conduttrice ha poi spiegato ai telespettatori quanto accaduto. Rivolta al suo collega ha detto: “Senti, ma perché non lo dichiariamo subito perché siamo su queste due poltroncine?”.

Semprini ha risposto: “Eravamo stanchi, dopo Ferragosto. Abbiamo lavorato anche a Ferragosto”.

Sorridendo, Nunzia De Girolamo ha ripreso la parola: “È proprio gentile. Io te ne dico di tutti i colori, però la verità è che è un gentiluomo di altri tempi. In realtà, io non sono stata bene. (…) Sono svenuta. Lui ha ben pensato. Dice: ‘Mettiamoci sulle poltroncine’. È stato molto tenero, sempre. Sto bene adesso, mamma sto benissimo“.

Poi la conduttrice ha scherzato: “I nostri autori ci hanno portato una bevanda. (…) È una medicina in realtà, ci vogliono proprio morti”. Nunzia De Girolamo è poi riuscita a condurre senza intoppi la trasmissione ‘Estate in Diretta’.

Fonte foto: ANSA Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, i due conduttori di ‘Estate in Diretta’.

Chi è Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo è una conduttrice, nonché ex politica: è stata deputata per due legislature, la XVI e la XVII, e dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 ha ricoperto l’incarico di ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta.

È sposata con Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie nel governo Conte II e attuale capogruppo del Partito Democratico al Senato.

In televisione, Nunzia De Girolamo ha condotto e conduce programmi come ‘Ciao Maschio’, ‘Botta e risposta’ e il già citato ‘Estate in Diretta’.

Quando va in onda Estate in Diretta

La trasmissione ‘Estate in Diretta’, condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, va in onda dal lunedì al venerdì nel cosiddetto Day Time, dalle ore 17,10 alle 18,45.