Elon Musk commenta i dati Istat sulle nascite in Italia e lancia l'allarme: la nuova agghiacciante previsione

I risultati dell’analisi dell’Istat sulla natalità in Italia sono arrivati fino a Elon Musk, che ha commentato in maniera perentoria: “L’Italia sta scomparendo“.

Crollo delle nascite in Italia: i dati Istat

Dagli indicatori demografici dell’Istat relativi al 2022 è emerso che la natalità in Italia è ai minimi storici, mentre la mortalità nel nostro Paese rimane ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti.

Per la prima volta dall’Unità d’Italia, il numero dei nati in Italia è sceso sotto la soglia delle 400mila unità, attestandosi a 393mila. Dal 2008, ultimo anno in cui si è registrato un aumento delle nascite nel nostro Paese, il calo è di circa 184mila nati, di cui circa 27mila concentrate dal 2019 in poi.

Risulta in calo anche la popolazione residente in Italia: la popolazione è di 58 milioni e 851mila unità, 179mila in meno rispetto al 2021.

In 20 anni, inoltre, è triplicato il numero degli ultracentenari in Italia, che al 1° gennaio del 2023 sono risultati essere 22mila. La speranza di vita alla nascita in Italia è di 82,6 anni e risulta in crescita per gli uomini (mentre è stabile per le donne).

Cosa ha detto Elon Musk sui dati Istat sulle nascite in Italia

Elon Musk, rispondendo su ‘Twitter’ al messaggio di un utente che aveva ricordato il calo di nascite in Italia evidenziato dai dati Istat, ha affermato: “L’Italia sta scomparendo”.

Italy is disappearing! — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2023

Già lo scorso anno, sempre su ‘Twitter’, commentando un grafico che mostrava il calo delle nascite in Italia dal 1946 al 2019, Elon Musk si era lasciato andare a un’agghiacciante profezia: “Se continua così, l’Italia non avrà più abitanti”.

Nascite in Italia: la classifica delle Regioni

In base ai nuovi dati diffusi dall’Istat, la Sardegna risulta essere la Regione fanalino di coda della classifica delle Regioni con più nascite in Italia, nonché l’unica con una fecondità al di sotto dell’unità (valore pari a 0,95 figli per donna).

La regione con la fecondità più alta è, invece, il Trentino-Alto Adige con un valore pari a 1,51 figli per donna. A seguire ci sono la Sicilia e la Campania, con valori pari, rispettivamente, a 1,35 e 1,33.