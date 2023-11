Elly Schlein attacca il governo sull'emergenza climatica e Meloni replica: botta e risposta infuocato

Mentre varie zone d’Italia sono alle prese con i disastri causati dal maltempo, Elly Schlein, segretaria del Pd, e Giorgia Meloni, premier in carica, sono state protagoniste di un ruvido botta e risposta.

Schlein contro il governo: “Persone che negano l’emergenza climatica”

La prima a dare fuoco alle polveri è stata la Schlein, intervenuta ai microfoni di Radio24. La segretaria del Partito Democratico, che poche ore prima aveva preso di mira la Meloni per il caso dello scherzo dei comici russi, ha attaccato il governo, sostenendo che nell’esecutivo ci sono persone che non smettono di negare che ci sia un’emergenza climatica in corso.

“Purtroppo – ha esordito Schlein – un altro evento climatico estremo si abbatte sulla Toscana e sul Veneto. Grande vicinanza alle popolazioni colpite e alle famiglie dei morti che purtroppo ci sono stati”.

“Però – ha aggiunto – al governo c’è chi continua a negare l’emergenza climatica e blocca le rinnovabili e non investe ancora a sufficienza sulla prevenzione del dissesto”.

Meloni risponde direttamente alla segretaria del Pd

Le esternazioni della Schlein non sono affatto piaciute alla presidente del Consiglio che ha voluto replicare direttamente sul tema.

Così la Meloni, nella tarda mattinata di venerdì 3 novembre, attraverso un post pubblicato sui suoi profili ufficiali social, ha risposto con toni duri, rivolgendosi alla segretaria del Pd.

“In queste ore drammatiche per la Toscana e l’Italia tutta – ha scritto la premier -, leggo da parte di Elly Schlein assurde accuse nei confronti del governo in tema di cambiamenti climatici ed energie rinnovabili”.

Secondo la presidente del Consiglio “l’opposizione ha tutto il diritto di criticare l’operato dell’esecutivo, ma adoperare calamità e tragedie per fare attacchi politici strumentali e infondati è un comportamento che reputo sconsiderato”.

Maltempo, Meloni: “Governo al fianco delle popolazioni colpite”

“Rinnovo il mio pensiero alle popolazioni colpite e a tutti gli operatori impegnati nei soccorsi. Il governo è al vostro fianco”, ha concluso la presidente del Consiglio.