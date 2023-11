Schlein attacca Meloni sullo scherzo telefonico dei comici russi: "I comici stanno al governo"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Continua a tenere banco il caso politico sullo scherzo telefonico subito della premier Giorgia Meloni dai comici russi ‘Vovan e Lexus’. La bufera attorno alla sicurezza di Palazzo Chigi viene alimentata dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che intervistata da Corrado Formigli su ‘La7’ chiede conto alla premier: “I veri comici stanno al governo. Faremo interrogazione. Chiederemo a Giorgia Meloni di venire in Parlamento a rassicurare il Paese”.

Schlein sulla guerra

Ospite di ‘Piazza Pulita’ la segretaria dem ha affrontato diversi argomenti in cima all’agenda politica, a cominciare dal quadro internazionale con gli sviluppi della guerra tra Israele e Hamas:”L’unica cosa che possiamo fare di fronte a quello che stiamo vedendo è che ci sia un cessate il fuoco umanitario. Perché dobbiamo fermare la strage di civili in corso. Dobbiamo insistere su questo”.

“La chiamino come vogliono basta che si fermi questo massacro di civili che viola il diritto umanitario in ogni sua forma” ha detto a Formigli la segretaria dem.

Fonte foto: ANSA La segretaria del Pd, Elly Schlein

“Niente giustifica le bombe sui civili, soprattutto quando siamo davanti a una popolazione chiusa e stretta in un fazzoletto di terra senza poter uscire” ha detto Schlein,”mi sembra che non ci sia niente di umano in quello che stiamo vedendo, nel vedere colpite le scuole, nel vedere colpite un campo profughi”.

“È il momento di insistere con forza su un processo di pace che possa riportare verso la soluzione dei due popoli e due stati, che si riconoscono, che hanno diritto entrambi a esistere in pace e in sicurezza”, è il pensiero della numero uno del Pd, ” ma sappiamo che uno già esiste e ha diritto a esistere in sicurezza, ma l’altro non esiste ancora perché non c’è mai stato un pieno riconoscimento internazionale e le sofferenze del popolo palestinese nella loro legittima aspirazione ad avere uno stato sono sempre state tradite in questi anni“.

“La brutalità di Hamas che abbiamo condannato con nettezza non giustifica la risposta con altra brutalità contro la popolazione palestinese” ha aggiunto “il punto è trovare degli interlocutori che oggi sembrano mancare sia sul fronte palestinese sia sul fronte israeliano”.

Schlein sullo scherzo a Meloni

Nell’intervista a ‘Piazza Pulita’ Elly Schlein è tornata ad affrontare il caso dello scherzo telefonico subito da Giorgia Meloni: “Non so se sia peggio il fatto che ci sono cascati dimostrando una grave falla nella sicurezza nazionale o se sia peggio questa arrampicata sugli specchi del Governo e della maggioranza che tende a minimizzare ciò che è stato un grave colpo alla credibilità internazionale” ha detto la segretaria del Pd aggiungendo “sarebbe da dire che i veri comici sono al Governo“.

“Presenteremo un’interrogazione per chiedere a Giorgia Meloni di venire in Parlamento a rassicurare il Paese che fatti gravi come questi non accadano più” ha assicurato Schlein.

L’intervista a Lexus

Nella stessa serata uno dei due comici che hanno realizzato lo scherzo telefonico a Meloni, Aleksey Stolyarov, ha parlato a ‘Otto e mezzo’, definendo il “livello di sicurezza medio se la paragoniamo con altre persone che hanno retto pagine di storia. L’unica cosa che posso dire della premier è che è una persona viva, ha una sua posizione non ha paura di spiegare quello che pensa, gli altri politici non erano tutti così”.

“Non credo abbiano fatto un errore – ha detto ancora il comico in riferimento ai consiglieri diplomatici di Palazzo Chigi – siamo stati fortunati e ci ha aiutato tantissimo la nostra professionalità”.