La tempesta Ciaran si abbatte anche sul Lazio: maltempo a Fregene e Ostia vicino Roma, treni cancellati

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La tempesta Ciaran sta creando caos anche nel Lazio con condizioni meteorologiche estreme: venerdì 3 novembre raffiche di vento eccezionali, onde imponenti e diversi danni, come la sospensione della circolazione ferroviaria dovuta a alberi caduti e numerosi altri disagi causati dal maltempo. La Protezione Civile di Roma Capitale a lanciare un appello alla popolazione, raccomandando l’adozione di comportamenti di autoprotezione per prevenire i rischi.

Bomba d’acqua a Roma

Roma è stata sorpresa da una vera e propria bomba d’acqua nella tarda mattinata, intorno alle 11, e un altro temporale ha colpito la Capitale nel pomeriggio.

La protezione civile ha raccomandato di prevenire i pericoli legati alle forti raffiche di vento, evitando parchi, luoghi aperti e zone costiere, in quanto esistono rischi di caduta di rami e alberi, anche di grandi dimensioni. Anche le strutture mobili come tendoni e gazebo sono a rischio in queste condizioni estreme.

Fonte foto: Tuttocttà

Il maltempo ha colpito il Lazio con il litorale romano a riportare i maggiori danni, da Ostia a Fregene

Mareggiata a Fregene e Ostia

Una potente mareggiata ha colpito il litorale romano da Ostia fino a Fregene. Le onde hanno raggiunto le strutture balneari, causando danni alle cabine e agli impianti. In particolare, la situazione è critica a Focene e a Fregene sud, dove i residenti chiedono da tempo il potenziamento delle difese costiere.

A Ostia, il forte vento è motivo di preoccupazione, con raffiche fino a 75 nodi e onde di 3 metri. Alcune aree degli stabilimenti balneari sono state allagate a causa delle condizioni meteo avverse. Nel corso della serata, le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 90 km/h e le onde superare i 4 metri, portando a un’allerta arancione.

I danni maggiori si sono verificati sulla costa e sugli stabilimenti balneari. La Protezione Civile ha chiesto ai residenti di evitare le zone intorno alla pineta di Castelfusano a causa del rischio di caduta di alberi e grossi rami. Sono stati segnalati anche interventi di polizia locale e vigili del fuoco per rami caduti e allagamenti nell’area dell’Idroscalo.

Disagi per i trasporti

I trasporti sono stati fortemente influenzati dal maltempo delle ultime ore. Gli alberi caduti hanno causato ritardi e cancellazioni dei treni sulla tratta Roma-Cassino tra Frosinone e Cassino.

Anche la linea Sulmona – Aquila – Terni ha subito modifiche a causa di una frana, che si è verificata nei pressi di Antrodoco Borgo Velino.

Raffiche di vento nel Frusinate

La tempesta Ciaran sta mettendo a dura prova anche le altre province laziali, dopo gli ingenti danni provocati in Toscana, dove si contano già 6 morti accertati con alcuni dispersi e la situazione in continua evoluzione.

La provincia di Frosinone in particolare ha registrato raffiche di vento tra i 70 e i 100 chilometri orari, con punte fino a 170 km/h in alta quota. Queste condizioni meteorologiche hanno causato diversi disagi lungo le strade, con alberi caduti e rami che hanno invaso le strade.