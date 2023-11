Il video di Marina di Pisa sommersa dall'acqua del mare a causa del maltempo: strade completamente allagate

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una violenta mareggiata ha colpito Marina di Pisa in seguito all’ondata di maltempo di venerdì 3 novembre, causando allagamenti e gravi disagi immortalati in un video, pubblicato sui social dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le onde di proporzioni enormi, spinte da raffiche di vento spaventose, hanno invaso le strade che si sono rapidamente allagate con l’acqua di mare, rendendo necessaria la chiusura completaal traffico pedonale e veicolare.

I danni del maltempo a Marina di Pisa

Nel video è chiaramente visibile come il mare, con una potenza devastante, abbia completamente sommerso una vasta area a Marina di Pisa. La mareggiata, di proporzioni eccezionali, ha provocato com’è evidente gravi allagamenti, rendendo inaccessibile il viale a mare a causa dell’acqua e dei detriti.

Le onde imponenti, alcune delle quali alte diversi metri, hanno sommerso la strada, costringendo le autorità a chiuderla sia al traffico pedonale che veicolare. Una situazione che è stata descritta “senza precedenti” per la località costiera, che non aveva mai visto eventi meteorologici così estremi nei decenni passati.

Dichiarato lo stato d’emergenza

Dopo che era stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, in giornata è arrivata, da parte del Consiglio dei Ministri, l’autorizzazione al passaggio a uno stato di emergenza nazionale per la Toscana, dove purtroppo si contano almeno 6 morti accertati, con la situazione maltempo in continua evoluzione.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato questa decisione tramite i social media, in risposta all’imponente ondata di maltempo e l’alluvione che ha colpito la regione.

“Sulla fascia che va da Livorno a Campi Bisenzio si sono abbattute precipitazioni che non si vedevano da oltre 50 anni” ha twittato il Governatore. “Quasi 200 mm di pioggia in tre ore registrati in alcune stazioni, pari a quello che piove nell’intero mese più piovoso” ha sottolineato il Presidente della Regione Toscana.

Il maltempo in Toscana

La situazione è risultata altrettanto critica in altre zone della Toscana. A Pontedera e in tutta la Valdera, la protezione civile regionale è intervenuta per affrontare l’emergenza e i militari dell’esercito hanno lavorato fin dalle prime ore del mattino per liberare scantinati e piani bassi invasi dall’acqua.

Anche l’ospedale Lotti di Pontedera, con le sue sale operatorie e il reparto di dialisi, è stato gravemente colpito dagli allagamenti. Di conseguenza, sono state sospese tutte le attività programmate, inclusi gli interventi chirurgici non urgenti.

Nel corso della notte, si sono verificate frane di modesta entità nelle zone rurali del comune, nelle località di Treggiaia, La Rotta e Montecastello. Problemi anche per San Miniato e altri comuni del Cuoio, con scuole chiuse in tutti le località della Valdera.