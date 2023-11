Il video dall'elicottero su Prato in Toscana dopo l'ondata di maltempo: le immagini sopra le aree alluvionate

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Il livello dell’acqua è incredibile e le strade sembrano canali: l’alluvione causata dal maltempo che viene mostrata in un video girato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco sopra la zona di Prato è a dir poco impressionante. Dal pomeriggio di giovedì 2 novembre una pioggia intensa accompagnata da forti venti ha infatti colpito vasta parte della Toscana, richiedendo numerosi interventi da parte del Corpo Nazionale.

Il video dall’elicottero sopra Prato

Il sopralluogo su Prato effettuato in elicottero dalla Polizia di Stato restituisce una città completamente in balia dell’acqua. La provincia toscana è stata travolta dal forte maltempo e ora si ritrova con fiumi di fango per le strade.



I danni causati dal maltempo a Figline di Prato

Tre elicotteri, unità di sommozzatori e squadre specializzate nell’assistenza in zone acquatiche e fluviali sono attive sul campo.

Rinforzi provenienti da Lazio, Campania, Umbria, Piemonte, Puglia, Calabria e Lombardia, inclusi quattro mezzi anfibi, si sono uniti per sostenere l’azione nella Regione.

Numerose sono state le operazioni di salvataggio volte a liberare persone bloccate nelle loro auto allagate nei sottopassi, a fronteggiare l’allagamento delle strade e dei seminterrati degli edifici, nonché a rimuovere alberi caduti.

Il bilancio di morti e feriti causati dal maltempo in Toscana

Al momento sono almeno 6 i morti causati dalle alluvioni che hanno fatto seguito alle piogge intense.

Le prime tre vittime sono state un uomo di 85 anni, morto nella sua casa di Montemurlo (provincia di Prato), dopo l’esondazione del torrente Bagnolo. L’anziano aveva problemi di deambulazione ed è stato sorpreso dall’acqua in salotto, dove è stato trovato il cadavere.

Nello stesso comune ha perso la vita una donna di 84 anni, a causa di un malore: si sarebbe sentita male mentre stava spazzando via l’acqua da casa.

Un altro anziano, ospite di una casa di riposo privata, è morto invece a Rosignano (Livorno) durante le operazioni di trasferimento dei ricoverati che i vigili del fuoco stavano effettuando per l’allagamento del piano terra della struttura sanitaria. Il sindaco, Daniele Donati, ha spiegato che non è ancora chiaro se l’anziano sia morto in seguito a cause dirette all’allagamento oppure per cause naturali.

Anche Marina di Pisa sommersa dall’acqua

Una violenta mareggiata ha colpito anche Marina di Pisa, causando allagamenti e gravi disagi che sono stati immortalati in un video, pubblicato sui social dal Presidente della Toscana, Eugenio Giani (il quale ha anche confermato a Rainews che ci sarebbero almeno 3 dispersi in tutta la Regione).

Le onde di proporzioni enormi, spinte da raffiche di vento spaventose, hanno invaso le strade che si sono rapidamente allagate con l’acqua di mare, rendendo necessaria la chiusura completa del traffico pedonale e veicolare.