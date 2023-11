Scuole chiuse per allerta meteo in Veneto, Fvg, Campania e Toscana, il 3 novembre: in quali comuni

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Decine di comuni chiudono le scuole dal Veneto alla Campania a causa dell’allerta meteo che sta interessando mezza Italia. L’ondata di maltempo portata dalla tempesta Ciaran sta colpendo in particolare il Nord, ma nella giornata di venerdì 3 novembre anche le regioni del centrosud saranno investite dalle piogge e dal forte vento provocati dalla perturbazione atlantica che infuria in tutta Europa.

L’allerta rossa in Veneto e Fvg

In previsione delle intense precipitazioni in arrivo nelle prossime ore, il Dipartimento della Protezione civile ha confermato l’allerta rossa per il 3 novembre in diverse aree del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, mentre saranno nove in totale le regioni in allerta meteo arancione per la tempesta Ciaran: Trentino Alto Adige, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Molise, oltre al restanti zone di Friuli e Veneto.

Di fronte a un quadro meteorologico in peggioramento, il governatore Luca Zaia ha disposto la chiusura di tutte le scuole della provincia di Belluno e quelle in zona rossa delle province di Treviso, Vicenza e Verona.

‼️ A causa delle condizioni meteo avverse, domani nei comuni veneti in ZONA ROSSA resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. 👉 ECCO DOVE CHIUDERANNO LE SCUOLE: https://t.co/JwIqkcAlbo pic.twitter.com/G3tBYknip1 — Luca Zaia (@zaiapresidente) November 2, 2023

Riunita l’Unità di crisi, il presidente del Veneto ha spiegato che la fase più violenta del maltempo è attesa nella notte quando “sono previste precipitazioni anche di 130-150 millimetri in 24 ore, e venti con raffiche fino a 100-130 chilometri all’ora”.

“Con gli esperti dell’unità di crisi, coordinati dall’assessore Gianpaolo Bottacin – ha spiegato Zaia – stiamo monitorando la situazione costantemente. L’indicazione precauzionale per le scuole potrebbe essere data anche per le province di Vicenza e Verona”.

Il governatore ha inoltre comunicato che per decisione di Trenitalia, a causa del maltempo la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza sulle tratte Portogruaro-Casarsa e Portogruaro-Trieste è stata sospesa: “I collegamenti ferroviari nel Veneto orientale sono assicurati tramite i regionali Portogruaro-Venezia. Risultano già cancellati tutti i regionali veloci Venezia-Trieste e viceversa”.

Traffico ferroviario interrotto per l’allerta meteo rossa anche in Friuli Venezia Giulia nelle province di Gorizia, Udine e Pordenone: Trenitalia ha elencato sul sito i treni regionali e a lunga percorrenza sospesi, comunicando che “non possono essere predisposti servizi sostitutivi” e “consiglia pertanto di non intraprendere viaggi”.

Scuole chiuse in Campania

In seguito al maltempo atteso anche in Campania, il sindaco di Napoli ha diffuso un’ordinanza con la quale dispone la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, anche private, e dei cimiteri nella giornata di venerdì 3 novembre.

“Le generali condizioni del tempo previste – si legge – appaiono molto severe sotto il profilo dello spirare dei venti tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti”. Di qui l’adozione di “provvedimenti contingibili ed urgenti atti a scongiurare il pericolo a tutela dell’integrità fisica della popolazione cittadina”.

A causa dell’allerta arancione dichiarata dalla Protezione civile anche in altre aree della regione, la chiusura degli istituti scolastici è scattata in numerosi comuni: Nocera Inferiore, Sarno, Monte di Procida, Somma Vesuviana, Portici, Pagani, Angri, Pellezzano, Capua, Sant’Egidio del Monte Albino, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Caserta, Cava dei Tirreni, Benevento, Piedimonte Matese, Torre del Greco.

Scuole chiuse in Toscana

Stesso provvedimento per diversi comuni della Toscana, dove il governatore Eugenio Giani prevede un “ulteriore peggioramento del maltempo nelle prossime ore”.

A restare chiuse saranno le scuole di Viareggio e di alcuni Comuni in provincia di Massa Carrara.