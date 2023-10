Elezioni suppletive a Monza da Cappato a Galliani: chi sono i candidati per il seggio di Berlusconi al Senato

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Si torna a votare, ma solo a Monza. Dopo la morte di Silvio Berlusconi va riassegnato il seggio rimasto vacante al Senato. Il Cavaliere era stato eletto nel collegio uninominale di Monza e Brianza, ed è per questo che si voterà proprio in questa provincia. Tra i candidati che si sfideranno dalle 7 di domenica 22 alle 15 di lunedì 23 ottobre spiccano i nomi di Marco Cappato e Adriano Galliani. Più defilati Cateno De Luca, Lillo Massimiliano Musso, Domenico Di Modugno, Giovanna Capelli, Andrea Brenna e Daniele Giovanardi (fratello di Carlo, ex ministro nei Governi Berlusconi).

Cosa sono le elezioni suppletive

Le elezioni suppletive servono a eleggere un parlamentare in un seggio rimasto vacante.

Si convocano in caso di dimissioni o morte di un deputato o di un senatore, ma solo se era stato eletto in un collegio uninominale (in caso di seggi vacanti riferiti a parlamentari eletti in un collegio plurinominale, invece, il sostituto è il primo dei candidati non eletti nella lista del suo stesso partito).

Quando si vota a Monza

Silvio Berlusconi è stato eletto nel collegio uninominale Lombardia-06 di Monza e Brianza il 25 settembre 2022.

Poco più di un anno dopo, dalle ore 7 di domenica 22 alle ore 15 di lunedì 23 ottobre, gli elettori della provincia dovranno scegliere con chi sostituire il Cavaliere.

Potranno votare tutti gli oltre 700 mila cittadini italiani maggiorenni residenti in questo territorio.

Chi sono gli 8 candidati

In tutto i candidati al seggio in Senato sono 8. Eccoli di seguito:

Adriano Galliani

Adriano Galliani, storico braccio destro di Silvio Berlusconi al Milan e al Monza, è il candidato della coalizione di centrodestra, formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

La sua candidatura è sostenuta anche dalla famiglia Berlusconi.

Galliani è già stato senatore con Forza Italia tra il 2018 e il 2022.

Marco Cappato

Attivista per i diritti civili, è noto per le sue battaglie – soprattutto quelle legate all’eutanasia – in qualità di tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

In passato è stato esponente dei Radicali Italiani, si era candidato anche alla segreteria di +Europa (andata poi a Benedetto Della Vedeva alle primarie del partito).

A Monza è appoggiato proprio da +Europa, Alleanza Verdi-Sinistra e Azione, ma anche da Pd e M5S.

In passato, Cappato è stato europarlamentare per il Partito Radicale, di cui è stato presidente tra il 2015 e il 2016. Nel 2019 ha fondato Eumans, movimento europeo di iniziative popolari e nonviolente.

Cateno De Luca

Ex sindaco di Messina e attuale sindaco di Taormina, è candidato per il partito Sud chiama Nord, fondato da lui nel 2022.

Il 25 settembre 2022, alle ultime elezioni politiche, è riuscito a far eleggere un deputato, Francesco Gallo, e una senatrice, Dafne Musolino, passata recentemente a Italia Viva.

Lillo Massimiliano Musso

Leader del partito complottista e no-vax Forza del Popolo, Lillo Massimiliano Russo è avvocato cassazionista e giornalista pubblicista.

Ha firmato una denuncia penale alla Direzione Nazionale Antimafia nota come ‘La Nuova Norimberga‘ (200 mila sottoscrizioni della relativa petizione), accusando di eversione dell’ordine democratico l’allora premier Mario Draghi (ma non solo) nella gestione dell’emergenza Covid.

Domenico Di Modugno

Domenico Di Modugno è sostenuto dal Partito Comunista Italiano.

È un lavoratore autonomo a capo di un’azienda a conduzione familiare nel settore alimentare.

Giovanna Capelli

Giovanna Capelli ha 78 anni ed è la candidata di Unione Popolare.

Insegnante in pensione, è stata anche preside: in passato è stata eletta al Senato per Rifondazione Comunista nel secondo Governo Prodi.

Andrea Brenna

Andrea Brenna, presidente nazionale di Democrazia e Sussidiarietà.

Libero professionista, catechista, sposato e padre di famiglia, dal maggio 2019 è vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, all’ambiente e all’urbanistica nel Comune di Grandate, in provincia di Como.

Daniele Giovanardi

Daniele Giovanardi è il candidato della lista euroscettica Democrazia Sovrana e Popolare.

È inoltre fratello di Carlo Giovanardi, ex senatore e ministro nei Governi Berlusconi.

