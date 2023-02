È morto Leiji Matsumoto, creatore di Capitan Harlock: il mangaka giapponese soffriva di insufficienza cardiaca

A 85 anni è morto Leiji Matsumoto, noto autore di fumetti giapponesi e padre del fortunatissimo ‘Capitan Harlock‘. La notizia arriva dallo studio di produzione Toei. Matsumoto soffriva di insufficienza cardiaca.

È morto Leiji Matsumoto

La morte di Leiji Matsumoto risale al 13 febbraio 2023, ma la casa di produzione Toei ne ha dato l’annuncio solo nelle ultime ore.

Come scrive ‘Repubblica’, i funerali del mangaka – questa la denominazione che rappresenta i fumettisti giapponesi – si sono già tenuti, ma la famiglia e lo studio Toei starebbero organizzando un evento pubblico di commiato di cui non sono ancora noti i dettagli.

Fonte foto: GettyImages A 85 anni è morto Leiji Matsumoto, ideatore di ‘Capitan Harlock’

Leiji Matsumoto era ricoverato in un ospedale di Tokyo per un’insufficienza cardiaca.

Il messaggio straziante della figlia

La figlia di Leiji Matsumoto, Makiko, ha dedicato parole strazianti alla morte del padre sul sito ufficiale ‘Leijisha’.

Il suo messaggio: “Leiji Matsumoto è partito per il mare di stelle in un ospedale di Tokyo il 13 febbraio 2023 all’età di 85 anni. La cerimonia d’addio si è già svolta con i soli parenti stretti. Penso che sia stata una vita felice. Matsumoto ha sempre detto: ‘Nel punto in cui le ruote del tempo si ricongiungeranno, ci incontreremo di nuovo’. Crediamo in quelle parole e attendiamo con ansia quel giorno”.

Chi era Leiji Matsumoto: i manga più famosi

Akira Matsumoto, vero nome del mangaka Leiji Matsumoto, nacque il 25 gennaio 1938 a Kurume, prefettura di Fukuoka, nel sud-ovest del Giappone.

Sin dall’adolescenza Matsumoto scoprì la sua grande passione per i fumetti al punto di dedicarvisi completamente.

La sua totale dedizione in età precoce lo portò a pubblicare la sua prima opera ‘Le avventure di un’ape’ (‘Mitsubachi no Boken’) nel 1954 a soli 15 anni, per la rivista ‘Manga Shonen’.

Nel 1971 pubblicò la serie comica ‘Otoko Oidon’, con la quale fece dell’autoironia raccontando le avventure di un giovane maldestro alle prese con gli esami di ammissione dell’università.

La consacrazione definitiva arrivò con l’iconica serie ‘Capitan Harlock’, pubblicata nel 1977 e ancora oggi oggetto di trasposizioni cinematografiche, come l’ultima versione firmata da Shinji Aramaki uscita nelle sale nel 2013.

Tra le altre opere più famose ricordiamo ‘Galaxy Express 999‘ (1977), ‘Starzinger’ (1978) e ‘La corazzata Yamato’ (1974).

Il mondo internazionale dell’intrattenimento perde un altro pilastro della cultura per ragazzi, e non solo: a gennaio è scomparsa Lisa Loring, la prima Mercoledì della famiglia Addams.