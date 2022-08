Morto Issey Miyake, il grande stilista giapponese famoso per aver disegnato il dolcevita di Steve Jobs

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il grande stilista giapponese Issey Miyake è morto a 84 anni a causa di un cancro al fegato, un carcinoma epatocellulare. Lo riporta l’agenzia stampa Kyodo.

Designer e fondatore del Miyake Design Studio e del gruppo che porta il suo nome, nel mondo della moda era considerato un genio rivoluzionario. Secondo la sua volontà, non ci saranno funerali o commemorazioni.

Morto Issey Miyake: il dolcevita creato per Steve Jobs

Tra le creazioni che hanno contribuito a rendere noto lo stilista giapponese all’opinione pubblica mondiale c’è un caratteristico dolcevita.

Fonte foto: ANSA Il fondatore di Apple Steve Jobs con il suo dolcevita

Si tratta del famoso capo nero indossato nelle grandi occasioni dal fondatore di Apple Steve Jobs, di cui Miyake era amico.

Dalla morte scampata a Hiroshima alla moda

Issey Miyake era nato il 22 aprile 1938 a Hiroshima, in Giappone, e aveva 7 anni quando il 6 agosto 1945 gli Stati Uniti sganciarono la prima bomba atomica della storia sulla città, provocando la morte di 140mila persone e traumatizzando a vita i sopravvissuti.

Lui riuscì a sopravvivere, ma sua madre morì tre anni dopo a causa delle radiazioni. Dopo essersi laureato alla Tama University of Fine Arts di Tokyo, si trasferì a Parigi per studiare alla scuola della Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Tornato in Giappone, nel 1970 intraprese la carriera di stilista di moda e designer, focalizzandosi nella ricerca di materiali innovativi. Con il passare degli anni diventò famoso per il suo stile “genderless” ecosostenibile.

La carriera di Issey Miyake

La prima sfilata donna dello stilista giapponese è datata 1973, quella uomo 1978. Considerato uno dei pionieri della moda “senza genere”, Miyake è riuscito durante la sua carriera a coniugare la tradizionale artigianalità con le nuove tecnologie.

Riconosciuto come il re del plissé, con il profumo che porta il suo nome è entrato nella storia del settore. Nel 2005 ha ricevuto il Praemium Imperiale per la scultura e nel 2006 il Premio Kyoto per le arti e la filosofia.

Nel 2014 l’artista giapponese è poi stato premiato con il prestigioso premio Compasso d’oro Adi (Associazione per il disegno industriale) per la creazione della famiglia di lampade IN-EI Issey Miyake, realizzate per l’azienda italiana Artemide.