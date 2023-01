Morta l'attrice Lisa Loring, la prima Mercoledì della Famiglia Addams: aveva 64 anni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Lisa Loring, l’attrice che per prima ha vestito i panni di Mercoledì nella serie tv “La famiglia Addams”. Loring, 64 anni, è morta nella giornata di sabato 28 gennaio 2023 a seguito di un grave ictus che l’aveva colpita qualche giorno prima. Ad annunciare il decesso della donna è stata l’autrice e grande amica della Loring, Laurie Jacobson.

Addio a Lisa Loring, la prima Mercoledì Addams

Volto del piccolo e grande schermo già in età adolescenziale, Lisa Loring è ricordata dal grande pubblico per la sua interpretazione nei panni di Mercoledì Addams. Ma la sua carriera non si è limitata solo a vestire i panni della figlia di Gomez Addams e Morticia.

Il mondo dello spettacolo, infatti, piange un’attrice che nel corso della sua lunga carriera ha saputo farsi notare in diversi ruoli tra cinema e tv. Dopo Mercoledì, infatti, ha partecipato alla sitcom “The Pruitts of Southampton” e alla serie tv di spionaggio “The Girl from U.N.C.L.E.”, prima di essere scelta per “As the World Turns”, una soap opera andata in onda dagli anni Cinquanta fino al 2010, e per qualche film horror. Ha ottenuto anche delle apparizioni nei popolari telefilm “Fantasilandia” e “Barnaby Jones”.

Fonte foto: IPA

I problemi personali e la fine della carriera

Considerata un talento emergente del cinema, quando negli anni Sessanta vestì i panni di Mercoledì Addams, la vita e la carriera di Lisa Loring sono state segnate da non pochi problemi. Su tutti si ricordano quelli con le sostanze stupefacenti che, a cavallo degli anni Ottanta, portarono al lento tramonto della Loring attrice.

Nel corso degli anni è poi balzata agli onori della cronaca rosa per i diversi matrimoni (e conseguenti divorzi) con diversi volti noti dello spettacolo. Nel 1973 convolò a nozze per la prima volta all’età di 15 anni, sposando il suo amore d’infanzia Farrell Foumberg, matrimonio che si concluse pochi anni dopo. Nel 1981 sposò poi Doug Stevenson e nel 1987 il pornodivo Jerry Butler. Nel 2003 ha infine sposato Graham Rich, da cui ha divorziato nel 2014.

Il tributo dell’ultima Mercoledì Addams

Il nome di Mercoledì Addams è ritornato in voga negli ultimi mesi grazie all’omonima serie tv Netflix. Il ruolo della figlia di Gomez e Morticia Addams è stato affidato da Jenna Ortega che ha saputo rendere omaggio alla Loring.

Una delle scene più virali della serie tv, infatti, è stato il balletto dell’attrice sulle note di “Goo Goo Muck” dei The Cramps, danza che l’Ortega ha raccontato essere stata ispirata dalle mosse della stessa Lisa Loring in una puntata della serie degli anni Sessanta: “Ho fatto un po’ di shuffle che fa lei, ma naturalmente, hanno tagliato quel momento. Però so che c’è“.