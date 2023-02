È morto Hugh Hudson: il regista di Momenti di Gloria candidato agli Oscar aveva 86 anni

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Lutto nel mondo del cinema: si è spento a 86 anni Hugh Hudson, celebre regista noto soprattutto per l’exploit vissuto col film Momenti di Gloria. La famiglia ha reso note le cause della morte, la seconda per la settima arte nel giro di poche ore.

Addio a Hugh Hudson: il regista aveva 86 anni

Stando a quanto riporta il The Guardian, la famiglia di Hugh Hudson ha reso noto che il regista nato a Londra nel 1936 è morto dopo una breve malattia.

“Amato marito e padre, è morto al Charing Cross Hospital il 10 febbraio” si legge nel comunicato diffuso dalla moglie Maryam, il figlio Thomas e la figlia Sue.

L’apice della carriera di Hugh Hudson è stato senza dubbio Momenti di Gloria, il film che gli ha permesso di ricevere una candidatura come Miglior Regista alla cerimonia degli Oscar del 1983.

Da Momenti di Gloria a Altamira: la carriera

Il film, presentato in concorso al 34º Festival di Cannes, è tratto dalla vera storia degli universitari di Cambridge che si allenarono per prendere parte alle Olimpiadi del 1924 di Parigi. Agli Oscar 1983 vinse a sorpresa come Miglior Film, Sceneggiatura, Costumi e Colonna Sonora.

Rimane ancora oggi l’apice della carriera di Hugh Hudson, nonostante rappresentasse di fatto il suo primo grande film. In seguito, ha diretto Greystoke – La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie con Christopher Lambert protagonista e una manciata di altri titoli.

Dopo La mia vita fino a oggi e Sognando l’Africa, l’ultimo titolo della sua filmografia risale al 2016 ed è Altamira, storia dell’uomo che ha scoperto le antiche pitture sulla volta della Grotta della città spagnola.

Morto anche il regista Carlos Saura

Come detto, non si tratta dell’unico lutto nel mondo del cinema in questa giornata. Venerdì 10 gennaio è arrivata notizia della scomparsa di Carlos Saura, uno dei più grandi registi della storia della cinematografia spagnola.

L’artista aveva 91 anni ed è morto a causa di un’insufficienza respiratoria. Regista di La caza, Peppermint frappe’, Elisa, vida mía e Flamenco, Carlos Saura era nato a Huesca nel 1932 ed è morto oggi a Madrid.

È stato candidato tre volte all’Oscar per il miglior film straniero, grazie a Mamà compie 100 anni nel 1980, Carmen Story nel 1984 e infine Tango nel 1999.