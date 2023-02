Paco Rabanne, il grande stilista spagnolo è morto a 88 anni in Francia: lutto nel mondo della moda

Addio a Paco Rabanne. Il grande stilista spagnolo è morto in Francia, a Portsall, nella mattinata di venerdì 3 febbraio, all’età di 88 anni.

Lutto nel mondo della moda

Come ricorda l’Ansa, Rabanne aveva cominciato negli anni ’60 creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga.

Aveva dato vita alla sua casa di moda nel 1966.

Usava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica. Coco Chanel ribattezzò il collega “il metallurgico della moda”. Fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate.

Ha lavorato anche nel cinema: suoi, ad esempio, i costumi di scena di Barbarella.

Il cordoglio di Puig

Il presidente del gruppo Puig, José Manuel Albesa, ha elogiato il lavoro di Rabanne, spiegando come lo stilista abbia “reso magnetica la trasgressione”. Lo riporta la Bbc.

“Chi altro potrebbe indurre le donne parigine alla moda a chiedere a gran voce abiti fatti di plastica e metallo”, ha detto Albesa. “Quello spirito radicale e ribelle lo distingueva: c’è solo un Rabanne“.

Fonte foto: IPA Addio al grande stilista

Marc Puig, presidente e amministratore delegato di Puig, ha definito Rabanne una “grande personalità della moda” e ha reso omaggio alla sua “visione audace, rivoluzionaria e provocatoria, trasmessa attraverso un’estetica unica”.

Chi era lo stilista

Rabanne è nato in una famiglia di militari nella regione basca della Spagna, vicino alla città di San Sebastian. Suo padre era un colonnello dell’esercito repubblicano, giustiziato dalle forze nazionaliste del generale Francisco Franco nel 1936 durante la guerra civile spagnola.

Sua madre – che aveva lavorato come sarta per lo stilista Cristobal Balenciaga – trasferì la famiglia a Parigi nel 1939 dopo che le forze nazionaliste presero Madrid e vinsero la guerra.

Dopo essere cresciuto nella capitale francese, Rabanne è diventato uno studente di architettura all’École Nationale des Beaux-Arts, dove si guadagnava da vivere disegnando schizzi di moda.

Così è iniziata la sua carriera nel mondo nella moda, disegnando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga.

Infine, nel 1966, ha lanciato la sua omonima casa di moda – Paco Rabanne – grazie alla quale riuscì a raggiungere la fama internazionale.