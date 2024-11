Problemi con i pagamenti Bancomat, rete ripristinata "con alcune eccezioni": la nota su cosa sta succedendo

Sono parzialmente rientrati i problemi riscontrati con i pagamenti Bancomat. Il disservizio è iniziato giovedì 28 novembre mandando in crisi consumatori e operatori, vista la coincidenza con la settimana del Black Friday. A dare notizia sulla graduale ripresa delle attività con Pos è la Worldline dalla sede di via Nazionale, che annuncia un parziale ripristino dei pagamenti sui circuiti Nexi e Bancomat ad eccezione di alcuni casi.

La nota di Worldline dopo i problemi

Secondo una nota di Worldline riportata dal Corriere della Sera attualmente sono in corso “attività di monitoraggio” e i servizi “sono stati ripristinati“.

Tutto ciò ad eccezione di “alcune tipologie di pagamenti con carte di credito”, ma su questo aspetto non vengono forniti ulteriori dettagli.

Fonte foto: iStock

Le operazioni di ripristino sono dunque ancora in corso. “Ove necessario verranno diffusi ulteriori aggiornamenti”, conclude Worldline nella nota.

Secondo le previsioni, la situazione dovrebbe trovare una soluzione definitiva nelle prossime ore. Intanto è già iniziata la stima dei danni.

Le associazioni valutano azioni legali

Già venerdì 29 novembre le associazioni dei consumatori, in particolare Confesercenti e Fipe-Confcommercio, hanno stimato un danno a discapito dei piccoli esercizi commerciali pari a 100 milioni di euro.

Per questo motivo le associazioni valutano la possibilità di azioni legali e richieste di risarcimento. Confesercenti, ad esempio, in una nota pubblicata sul sito ufficiale comunica che il problema ha colpito “almeno un associato su quattro” e per questo contesta “la non totale affidabilità del sistema” dei pagamenti elettronici.

Cosa ha causato il disservizio nei pagamenti Bancomat

Il disservizio è iniziato giovedì 28 novembre durante l’installazione di tubature per il gas da parte di “autorità locali” – queste le parole di un portavoce riportate da Fanpage – nei pressi dei data center di Worldline, la fintech francese attiva nella fornitura dei pagamenti elettronici.

Durante le operazioni sarebbero stati tranciati dei cavi della fibra. Secondo l’agenzia di stampa Reuters l’incidente avrebbe avuto luogo in Italia, anche se l’azienda non ha fornito ulteriori dettagli sull’entità del danno. Per questo motivo, probabilmente, la portata dei problemi si sarebbe fatta sentire maggiormente nel Belpaese.