È morta Alice Manfrini, che su TikTok raccontava il cancro: aveva 24 anni

A soli 24 anni è morta Alice Manfrini. Giovane e piena di vita, durante il lockdown aveva scoperto di avere un cancro e aveva deciso di raccontare la sua malattia su TikTok.

È morta Alice Manfrini, la tiktoker che raccontava il cancro

Alice Manfrini, bolognese, aveva 24 anni e dal 2021 lottava contro il cancro. Una volta arrivata la diagnosi aveva deciso di raccontare la sua battaglia su TikTok fino all’ultimo giorno.

Nel giugno 2020 Alice, a 22 anni, aveva iniziato ad accusare un dolore al ginocchio. In quel periodo si esercitava a lungo al tapis roulant, quindi associava quel fastidio alla sua attività fisica, senza preoccuparsi.

Con le prime riaperture aveva ripreso a lavorare come cameriera, ma il dolore non passava. In un’intervista a ‘Bologna Today’ aveva raccontato che i suoi colleghi, gli amici e i familiari le dicevano di non preoccuparsi, per questo applicava costantemente creme e altri prodotti, ma senza risultati.

Per dare un nome al suo problema si era sottoposta ad una radiografia dalla quale non era emerso nulla, stessa cosa per una Tac con contrasto. Nel frattempo la giovane tiktoker aveva contratto il Covid-19 e per proseguire con gli esami aveva dovuto attendere.

Il tempo, dunque, passava inesorabile e le liste di attesa degli ospedali si congestionavano sempre di più per riprendere il ritmo di tutti i pazienti che chiedevano accesso alle visite.

Nel febbraio 2021, a 23 anni, Alice Manfrini ha ricevuto la sua diagnosi: sarcoma di Ewing, e per il decorso della malattia era già tardi.

Durante uno dei tanti ricoveri, quindi Alice aveva deciso di combattere la sua disperazione aprendo un account su TikTok per condividere la sua storia con la community. In quel periodo i rigidi protocolli Covid impedivano le visite dei familiari, per questo la 23enne si sentiva sempre più sola con il suo male.

Nel frattempo era riuscita a laurearsi in Economia con tutte le ambizioni che ne conseguivano, come l’iscrizione ad un Master in Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione. I cicli di chemioterapia erano sempre più invasivi.

“Non ero più lucida, non ero più io. E, in tutto questo, ero sola in ospedale per via del Covid”.

Alice Manfrini è morta il 10 novembre a 24 anni – 7 novembre, secondo ‘Today’ – ma la notizia è stata diffusa sui social solo oggi, martedì 15.

Gli ultimi giorni di Alice

Negli ultimi giorni, Alice Manfrini non mostrava la sua faccia né faceva sentire la sua voce. “Non mi sento ancora a mio agio”, scriveva. Verso la fine di ottobre aveva raccontato che stava cercando di capire quale fosse il giusto dosaggio di morfina per attenuare il dolore.

“No rain no flowers” era il suo adagio: “Niente pioggia, niente fiori”, per far capire che i momenti tristi e bui servono a far crescere la speranza e a dare vita alle cose belle.

Il suo ultimo post risale al 1° novembre, quando ha pubblicato le carezze ad un piccolo micio. La metastasi, nel frattempo, aveva raggiunto i nervi e un polmone.

Cos’è il sarcoma di Ewing

Il sarcoma di Enwing fu scoperto da James Ewing negli anni Venti del 1900 e può manifestarsi in varie parti del corpo. Si tratta di una famiglia di forme tumorali localizzate.

I soggetti maggiormente a rischio sono i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti. Il sarcoma di Enwing colpisce soprattutto le ossa ma può svilupparsi anche nei tessuti molli che si trovano immediatamente intorno all’osso.

La causa si individua in alterazioni genetiche che si verificano dopo la nascita e provocano la moltiplicazione incontrollata delle cellule interessate dall’alterazione.