Due uomini fermati per l'omicidio del senzatetto Luca Tisi a Udine: uno ha cercato di scappare

Possibile svolta nel caso dell’omicidio di Luca Tisi, il senzatetto ucciso barbaramente nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 aprile 2023 a Udine. La polizia della città friulana ha infatti fermato due uomini che sono stati portati in Questura per alcuni accertamenti.

Fermate due persone per l’omicidio di Luca Tisi

Nella giornata di mercoledì 19 aprile 2023, a quattro giorni dalla morte di Luca Tisi, due persone sono state condotte in Questura a Udine. I due, sospettati dell’omicidio del 59enne senzatetto, molto conosciuto nella città friulana, sono stati intercettati nella zona di via Deciani, a pochi passi dal luogo dov’era stato rinvenuto Tisi.

Uno dei due si trovava al primo piano di un palazzo della via, l’altro invece stava fuggendo e stava cercando rifugio in una casa vicina presso una donna che ha raccontato di non avergli voluto aprire la porta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona dove sono stati fermati i due, in quello nero dov’è stato ritrovato Tisi

Il blitz, avvenuto attorno alle 9.30 di stamattina, è stato condotto dalla polizia coordinata da Francesco Leo e il procurato Massimo Lia che ha richiesto tutti i rilievi del caso nell’abitazione che i due condividevano. Dalla strada si scorge un paio di scarpe appoggiate al davanzale della finestra, elemento che potrebbe servire alla Scientifica come reperto prova per poter procedere con l’accusa ai due.

La morte di Luca Tisi

In città è ancora tanto lo sconcerto per la morte del 59enne senzatetto Luca Tisi. L’uomo, trovato privo di vita la mattina di sabato 15 aprile 2023 nella galleria dell’ex cinema Capitol a Udine tra via Volontari della libertà e via San Daniele, sarebbe stato ucciso mentre dormiva.

Secondo una prima ispezione cadaverica, sembra che Tisi sia stato prima aggredito violentemente con un calcio alla testa, poi è stato raggiunto da 30 coltellate che non gli hanno lasciato scampo. A trovare il corpo del senzatetto era stata una passante che aveva avvertito subito i soccorsi, ma per Tisi ormai non c’era più nulla da fare.

Le ipotesi sull’omicidio di Luca Tisi

Per giorni le forze dell’ordine hanno lavorato per venire a capo del caso, con la possibile svolta arrivata nella mattina di mercoledì 19 aprile 2023. I due fermati in via Deciani, infatti, sarebbero i principali sospettati dell’omicidio del senzatetto, anche se i due potrebbero avere avuto ruoli e responsabilità differenti nella morte del 59enne.

Secondo quanto trapela, i due potrebbero avere agito con premeditazione. Nella giornata di martedì 18 aprile 2023 nella zona vicina a dove è avvenuto l’omicidio era stato rinvenuto anche un cric, possibile arma dell’aggressione, che è stata inserita tra i reperti da analizzare.