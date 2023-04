Uccisa la madre di Donato De Caprio, star di TikTok: arrestata una vicina di casa. L'omicidio dopo una lite

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Svolta nelle indagini sull’omicidio a Napoli della 73enne Rosa Gigante, madre del noto tiktoker Donato De Caprio. In serata la polizia ha arrestato una donna di 47 anni, vicina di casa della vittima. La donna è accusata di avere ucciso la 73enne e di avere tentato di distruggerne il corpo al culmine di una lite per futili motivi.

Uccisa a Napoli la madre di Donato De Caprio

Rosa Gigante è stata trovata morta nella sua abitazione nel quartiere Pianura, nella zona nord-ovest di Napoli, nel pomeriggio di martedì 18 aprile. La donna era la mamma di Donato De Caprio, salumiere star dei social con un enorme seguito di fan su TikTok e Instagram, noto per il suo tormentone “con mollica o senza?”.

Tanti i curiosi che si sono subito radunati davanti alla casa della donna dopo l’arrivo sul posto della polizia.

Arrestata la vicina di casa

Sul corpo della vittima sono stati trovati evidenti segni di aggressione e tracce di bruciature. Da subito i sospetti degli investigatori della Squadra mobile di Napoli si sono concentrati su una vicina di casa, portata in Questura e interrogata a lungo.

Nella serata di martedì è arrivato il fermo disposto dal pm, con l’accusa di omicidio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la donna, Stefania Russolillo, 47 anni, avrebbe confessato il delitto. La donna è stata trasferita in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La ricostruzione dell’omicidio

Secondo quanto ricostruito, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite per futili motivi. La 47enne arrestata avrebbe colpito la mamma di De Caprio a martellate e avrebbe stretto un cavo intorno al collo della vittima.

Fonte foto: IPA La polizia sul luogo del delitto nel quartiere di Pianura, a Napoli

Sono stati trovati inoltre segni di bruciature sul corpo e sui vestiti della vittima: il corpo sarebbe stato dato alle fiamme, probabilmente nel tentativo di nascondere le tracce dell’omicidio.

L’esatta dinamica dell’omicidio è ancora da chiarire, così come il movente. All’origine della violenta lite potrebbe esserci stato un diverbio sul furto della posta. Da quanto emerso, già in passato c’erano state delle liti tra le due vicine di casa.

Chi è Donato De Caprio

Donato De Caprio lavorava come banconista addetto a salumi e latticini in un negozio di alimentari. Come a volte può accadere, il successo per lui è arrivato per caso: De Caprio ha cominciato a riprendere il proprio lavoro e a pubblicare su TikTok i suoi gesti quotidiani: scelta del pane, taglio del panino e farcitura.

Nel giro di poco tempo è diventato un vero e proprio fenomeno social da milioni di follower. Oggi Donato De Caprio ha aperto la sua bottega di gastronomia, non distante dal vecchio datore di lavoro.

Dopo la diffusione della notizia della tragedia i profili social di Donato De Caprio sono stati invasi da centinaia di messaggi di cordoglio.