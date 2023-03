Due moto si schiantano contro un'auto a Biassono: incidente frontale, gravissimo un 16enne. Ricoverato l'amico

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un giovane di 16 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente a Biassono, in provincia di Monza. Il giovane, che si trova ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, viaggiava su una moto che è finita contro un’auto nel pomeriggio di domenica 12 marzo 2023.

Incidente a Biassono, gravissimo 16enne

Il giovane, secondo quanto ricostruito dai media locali, si trovava in sella alla sua moto di cilindrata 250 quando si è scontrato frontalmente contro una Volkswagen Polo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16.30 di domenica 12 marzo in via Friuli, nella zona industriale del comune brianzolo alle porte di Monza.

Il minorenne ha subito lesioni gravissime e traumi che hanno portato i soccorsi, intervenuti sul posto, a trasportarlo d’urgenza al Niguarda di Milano dove ora lotta tra la vita e la morte.

Un’altra moto contro l’auto

Alla guida dell’auto c’era un 24enne di Seregno che, poco dopo il primo frontale, ha visto giungere sulla sua vettura una seconda moto, guidata da un 18enne, amico del 16enne. Fortunatamente il secondo incidente non ha avuto conseguenze gravi, col giovane che è stato trasportato all’ospedale di Desio in codice verde e l’automobilista che è invece rimasto illeso.

In via Friuli sono giunti i carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica dello schianto e accertare le cause. Secondo quanto al momento emerso le due motociclette sembra viaggiassero ad alta velocità.

Terzo incidente a Biassono in poche ore

Nelle ore precedenti e successive al grave sinistro di via Friuli, a Biassono sono stati registrati altri due incidenti. Il primo sabato 11 marzo 2023 in via dei Gelsi con due auto coinvolte. Pare che una delle due macchine uscendo da uno stop sia andata a sbattere contro un altro mezzo che arrivava lungo via della Misericordia, la strada provinciale che collega Vedano a Biassono, in direzione Lissone.

Alle 19.30 di domenica 12 marzo, invece un’auto e una moto si sono scontrate in via della Misericordia. Qui i volontari della Croce Bianca di Biassono hanno soccorso il motociclista, un ragazzo di trent’anni, trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.