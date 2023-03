Incidente tra camion in galleria sulla Palermo-Mazara, disagi sul traffico: la situazione

Un incidente tra camion ha causato diversi disagi sul traffico lungo l’A29 che collega Palermo a Mazara Del Vallo. I due mezzi pesanti si sono scontrati dentro una galleria. Immediati sono stati i soccorsi che hanno lavorato da subito per ripristinare la regolare viabilità.

Incidente tra camion in galleria, cos’è successo

Come riporta ‘Palermo-Today’, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 10 marzo.

Il tratto interessato dal sinistro è il segmento tra Isola Delle Femmine e Sferracavallo. I due mezzi si sono scontrati all’interno di una galleria che, secondo ‘Palermo Post’, appartiene a un tratto di strada spesso teatro di incidenti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente tra camion lungo l’A29 Palermo-Mazara. Lo scontro è avvenuto all’interno di una galleria

Per il momento non è dato conoscere le cause che hanno provocato il sinistro.

Poco dopo lo scontro sono arrivati i sanitari del 118 insieme alla polizia stradale.

I soccorsi

I sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale hanno subito soccorso i due autotrasportatori, che secondo le prime notizie non hanno accusato ferite gravi.

Secondo ‘Palermo Post’ uno dei due conducenti è stato trasportato in ospedale.

Gli uomini del soccorso stradale, anch’essi intervenuti sul luogo dell’incidente, si sono subito messi all’opera per ripristinare la regolarità del traffico e per cercare di rimuovere i mezzi coinvolti.

I disagi nel traffico e il precedente a Colturano

Lo scontro ha causato una lunga coda fino a Carini ma anche fino al capoluogo siciliano.

‘Blog Sicilia’ parla di chilometri di automobili in fila con difficoltà da parte degli automobilisti di raggiungere Palermo.

Il sinistro si è verificato a pochissime ore dalla tragedia di Colturano, in provincia di Milano, dove un’auto Subaru Impreza con a bordo un uomo di 55 anni e suo figlio di 26 si è scontrata con un camion.

L’incidente ha cagionato la morte del 55enne mentre il figlio è rimasto ferito gravemente. Illeso, invece, il conducente della motrice Scania che tuttavia è rimasto sotto choc.

Per quanto riguarda l’incidente sull’A29, in Sicilia, per il momento non è dato conoscere le condizioni di salute dei due camionisti coinvolti.

I cittadini, in queste ore, stanno protestando sulle condizioni dell’asso stradale in cui è avvenuto il sinistro.