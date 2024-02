Due arresti per l'omicidio di Andrea Bossi a Cairate: conosceva i presunti killer, spunta il movente economico

Due persone sono state arrestate per l’omicidio di Andrea Bossi, 26 anni, ucciso nella notte fra il 26 e il 27 gennaio scorsi con una coltellata in via Mascheroni, nella sua abitazione di Cairate, in provincia di Varese.

Omicidio di Andrea Bossi a Cairate, svolta: due arresti

Il movente, secondo gli investigatori, sarebbe di natura economica. Il Procuratore della repubblica di Busto Arsizio, Carlo Nocerino, ha confermato gli arresti, aggiungendo che è già stata recuperata parte della refurtiva.

Da quanto emerso dalle indagini, la giovane vittima conosceva e frequentava uno dei due killer. Proprio per via della conoscenza pregressa gli avrebbe aperto la porta di casa.

I due arrestati sono due 20enni, un uomo italiano e l’altro di origine straniera.

Le indagini, così sono stati scoperti due 20enni

I carabinieri tra Samarate e Gallarate, sempre nel Varesotto, hanno eseguito delle perquisizioni. Fondamentali anche gli esami svolti sui tabulati telefonici di Bossi.

Proprio grazie all’attenta analisi dei tabulati, gli inquirenti hanno capito che era da seguire la pista di un conoscente con il quale il 26enne aveva scambiato messaggi e telefonate proprio poco prima della sua morte.

Il recupero della refurtiva

Nel corso delle indagini è venuto a galla che i due killer avrebbero nascosto in diversi luoghi la refurtiva sottratta alla vittima.

Parte del bottino trafugato a Bossi è già stato ritrovato. In particolare si tratta dei gioielli che erano spariti dall’abitazione del ragazzo, che era un orafo diplomato e realizzava preziosi personalizzati.

Sono inoltre stati rinvenuti dagli agenti altri oggetti sempre prelevati dall’appartamento dopo il cruento omicidio.

Il ritrovamento del cadavere

A trovare il corpo di Bossi era stato suo padre. Il 26enne, originario di Fagnano Olona, viveva da solo a Cairate da alcuni mesi.

Come emerso dall’autopsia, è stato ucciso con un unico fendente sferrato al collo con un coltello da cucina, mentre il suo cane pitbull era stato rinchiuso sul balcone.