Donna muore carbonizzata nella sua auto a Casina (Reggio Emilia): la ricostruzione del tragico incidente

Tragedia a Casina, piccolo comune di 4.500 abitanti in provincia di Reggio Emilia. Una donna ha perso la vita tra le fiamme in un terribile incidente stradale. Sul corpo carbonizzato sono stati disposti gli accertamenti del caso.

La ricostruzione dell’incidente in cui ha perso la vita la donna di Casina

Stando alle ricostruzioni riportate sui giornali locali, la donna aveva 55 anni, e sarebbe morta bruciata viva mentre si trovava a bordo della propria auto, una Audi.

La macchina era finita fuori strada, per cause ancora da chiarire, prendendo fuoco, nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13.30, nell’incrocio tra via Antignola e via del Carrobbio a Casina.

Tempestivi i soccorsi, ma per la 55enne non c’è stato niente da fare

Sul posto sono subito intervenuti subito i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 55enne, i cui resti erano ormai carbonizzati.

Per i rilievi del caso sono arrivati sul luogo dell’incidente, poco fuori dal centro abitato, anche i militari della caserma dei Carabinieri di Castelnuovo Monti e i Vigili del Fuoco.

Fonte foto: Tuttocittà Il luogo dell’incidente sulla mappa di Casina, in provincia di Reggio Emilia.

Aperta un’inchiesta per accertare la dinamica del tragico incidente

La Procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente e la sua esatta dinamica, e per capire se la donna fosse già morta, magari a causa di un malore, prima che la sua auto prendesse fuoco.

La salma, carbonizzata, è stata messa a disposizione degli investigatori e dei medici legali, per le analisi di rito e anche per l’esame autoptico che sarà disposto come atto dovuto.