Donna morta nell'incendio in casa a Palermo in via Umberto Giordano: sorpresa dalle fiamme, inutili i soccorsi

Una donna è morta a Palermo in un incendio sprigionatosi in via Umberto Giordano: l’anziana di 86 anni non è riuscita a sfuggire alle fiamme che hanno invaso il suo appartamento al primo piano, o forse è deceduta sul colpo dopo essere rimasta folgorata. Il dramma è avvenuto nella tarda serata di giovedì 28 marzo. La vittima si chiamava Maria Uliana.

Incendio a Palermo, muore una donna

L’allarme è stato lanciato da alcuni condomini che hanno sentito puzza di bruciato. Il corpo esanime della 86enne è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto entro pochi minuti con numerose squadre.

La donna è stata immediatamente presa e portata fuori in sicurezza, ma i soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incendio che ha ucciso una donna a Palermo si è sprigionato al civico 33 di via Umberto Giordano, nel quartiere Malaspina-Palagonia.

“Le cause del rogo sono in fase di valutazione”, hanno detto i pompieri subito dopo avere ultimato le operazioni di spegnimento, come riporta Palermo Today.

Secondo una notizia ancora da confermare, pare però che il dramma possa essere stato scatenato da un malfunzionamento dell’impianto elettrico.

Indaga la procura

La Repubblica riporta l’ipotesi secondo la quale la donna potrebbe essere deceduta prima dello sprigionarsi delle fiamme: potrebbe, insomma, essere rimasta folgorata. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire i contorni della tragedia. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo.

Oltre a vigili del fuoco e soccorritori del 118, la zona è stata raggiunta anche da carabinieri e polizia. Il palazzo è stato temporaneamente evacuato.

Uomo folgorato in provincia di Catania

Se venisse confermata la pista della folgorazione, si tratterebbe della seconda tragedia di questo genere in Sicilia nel giro di poche settimane: a inizio marzo a Misterbianco, in provincia di Catania, il 69enne Salvatore Di Franco ha perso la vita urtando dei cavi elettrici mentre si trovava alla guida di una gru. Inutile la corsa dei soccorritori all’ospedale Cannizzaro di Catania.