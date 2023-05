Donna di 95 anni colpita con il taser dalla polizia in Australia all'interno di una casa di riposo: è grave

Una donna di 95 anni è stata colpita con il taser dalla polizia e in questo momento versa in condizioni gravi. È accaduto in Australia, all’interno della casa di riposo di Cooma, nel Nuovo Galles del Sud. La polizia è intervenuta perché la donna aveva un coltello e per questo è stata ritenuta una minaccia.

Australia, donna di 95 anni grave dopo il taser

Come riporta ‘Corriere della sera’, la vicenda ha avuto luogo mercoledì 17 maggio.

I poliziotti sono arrivati presso la casa di riposo Yallambee Lodge dopo aver ricevuto la segnalazione di una donna armata di coltello.

Quando i poliziotti sono arrivati presso la residenza per anziani Yallambee Lodge, Clare Nowland – questo il nome dell’anziana – si muoveva con il suo deambulatore e brandiva un coltello da cucina.

Gli agenti e il personale della casa di riposo avrebbero tentato di calmarla, ma la 95 avrebbe iniziato a muoversi verso i poliziotti costringendo questi ultimi a intervenire.

Un agente l’avrebbe colpita due volte, una sul petto e una sulla schiena. La donna è caduta e in questo momento si trova ricoverata in condizioni gravissime.

La rabbia e l’inchiesta

Come riporta ‘Ansa’ sul caso è stata aperta un’inchiesta.

Il vice commissario della polizia Peter Cotter ha riferito alla ‘Bbc’ che l’incarico del poliziotto che ha colpito Clare Nowland con il taser è “in fase di revisione”.

Nel frattempo cresce la rabbia popolare sull’accaduto, con un coro unanime contro la violenza usata dalla polizia contro una donna affetta da demenza senile.

La ‘Bbc’ ha ascoltato anche Andrew Thaler, amico di famiglia, che ha riferito: “La sua famiglia è già in lutto perché non si aspetta che sopravviva. La famiglia è scioccata, confusa, e la comunità è indignata. Come può accadere? Come si spiega questo livello di forza? È assurdo“.

Come sta la donna

Secondo le prime indiscrezioni, la donna è ora ricoverata in condizioni gravissime.

Andrew Thaler riferisce che Clare Nowland ha riportato una frattura del cranio e un’emorragia cerebrale.

