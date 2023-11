Donna con doppio utero incinta in entrambi: probabilità di 1 su 50 milioni, gravidanza raccontata su Instagram

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La probabilità che accadesse era soltanto una su 50 milioni, e questa occasione più unica che rara è capitata a una donna americana: lei ha il doppio utero ed è rimasta incinta in entrambi. Si chiama Kelsey Hatcher, ha 32 anni e vive nello stato americano dell’Alabama: aspetta ora 2 gemelli, in una gravidanza a dir poco unica. La donna, già madre di tre figli, racconta quotidianamente il suo percorso eccezionale a su Instagram, dove può contare sul sostegno di una vasta comunità di persone che sperano, così come lei e i suoi cari, che tutto vada per il meglio.

La condizione dell’utero doppio

A soli 17 anni, Kelsey Hatcher ha appreso di avere un utero doppio, un’eccezionale anomalia che colpisce approssimativamente una donna su 2.000-3.000.

Sebbene questa condizione non richieda interventi in assenza di disturbi, la vita di Kelsey ha preso una svolta inaspettata quando ha scoperto di essere doppiamente incinta. L’utero doppio, noto anche come didelfo, è una caratteristica congenita, e nonostante la presenza di due corpi uterini, le tube di Falloppio sono due.

Sfida alle probabilità

Le gravidanze in entrambi gli uteri sono straordinariamente rare, con una probabilità di una su 50 milioni, come ha dichiarato l’ostetrico-ginecologo Shweta Patel, che segue Kelsey presso l’Università dell’Alabama.

L’ultimo caso simile è stato registrato in Bangladesh nel 2019. Kelsey ha appreso della sua doppia gravidanza durante un’ecografia di routine all’ottava settimana, scoprendo che i gemelli erano posizionati in ciascun utero.

I rischi

Nonostante le donne con utero doppio siano spesso soggette a complicazioni durante la gravidanza, i tre figli precedenti di Kelsey sono nati sani a termine, anche se non gemelli, situazione sicuramente che gioca a suo favore.

Tuttavia, è chiaro che la prossima gravidanza presenta sfide uniche, poiché gli uteri possono contrarsi in momenti diversi. Kelsey e suo marito Caleb sono consapevoli della possibilità di dover affrontare uno o due tagli cesarei, pratiche comuni in situazioni di utero doppio.

Kelsey rimane ottimista, scherzando sul fatto che ogni visita medica porta nuove sorprese. Nonostante la gravidanza sia a basso rischio, il parto è considerato a elevata pericolosità. La coppia confida completamente nell’assistenza dell’ospedale, anche se si trova di fronte a una situazione senza precedenti.

In attesa della nascita dei gemelli, prevista verso Natale, Kelsey Hatcher affronta con coraggio e positività questa straordinaria avventura, dimostrando che la natura può riservare sorprese uniche anche nelle situazioni più rare e speciali.