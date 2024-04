Uomo in piedi sul retro del camion in corsa sull'autostrada A14 tra Rimini e Bologna, il video è incredibile

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Martedì 30 aprile l’account Instagram Welcome to Favelas ha pubblicato un video incredibile. Ripreso dal conducente di un’auto, infatti, si vede un uomo in piedi, in bilico, sul retro di un camion lanciato sull’autostrada A14 a forte velocità, nel tratto tra Rimini e Bologna.

Non è chiaro a quando risalga effettivamente il video, l’unica certezza è che sia stato girato intorno alle ore 16, come dimostra lo schermo all’interno dell’auto da cui è stato girato il filmato.

Inoltre, è probabile che il conducente del camion non fosse al corrente della persona agganciata al mezzo.

Tantissimi i commenti di utenti, tra l’ironia e l’incredulità.