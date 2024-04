Donna anziana picchiata e presa a pugni in via Benussi a Trieste senza motivo: trovata insanguinata per strada

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Aggressione senza motivo. Una donna anziana è stata picchiata in via Benussi a Trieste da un uomo non identificato dopo che le aveva chiesto dei soldi. La polizia sta indagando per trovare il responsabile.

L’aggressione all’anziana a Trieste, in via Benussi

Nella mattinata di martedì 30 aprile un’anziana signora di 85 anni è stata aggreditab una zona periferica del capoluogo di regione del Friuli Venezia Giulia.

La donna stava passeggiando con il proprio cane quando sarebbe stata avvicinata da un ragazzo con il volto nascosto dal cappuccio della felpa. Il giovane le avrebbe chiesto dei soldi in un italiano stentato.

L’anziana avrebbe, secondo le prime ricostruzioni, esitato di fronte alla richiesta del ragazzo. A questo punto sarebbe quindi cominciata l’aggressione. La signora avrebbe ricevuto un pugno in pieno volto che l’avrebbe fatta cadere a terra.

I soccorsi e le condizioni dell’anziana

Dopo aver sferrato il pugno all’anziana signora di 85 anni, il responsabile sarebbe fuggito lasciandola a terra con il volto tumefatto e sanguinante, fino a quando alcuni passanti non si sono accorti di quanto fosse appena accaduto.

A quel punto alcuni di loro hanno chiamato i soccorsi, che sono arrivati rapidamente in zona con un’ambulanza del 118. A bordo c’erano i sanitari che hanno prestato il primo soccorso all’anziana per poi condurla in ospedale.

Qui la donna è stata ricoverata in stato di shock causato dall’aggressione e dalla caduta. A quanto ha appreso la redazione regionale della Rai la vittima non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero stabili.

Le indagini della polizia

Oltre all’ambulanza con a bordo i sanitari del 118, sul luogo dell’aggressione di Trieste, via Benussi, è arrivata anche la polizia che ha immediatamente cominciato le indagini per capire chi fosse il responsabile.

L’anziana vittima dell’aggressione non avrebbe saputo fornire dettagli, proprio a causa del fatto che il volto del responsabile era nascosto dal cappuccio di una felpa. Le forze dell’ordine stanno quindi indagando a tutto campo.

L’ipotesi di reato per cui l’uomo è ricercato è quella di rapina impropria. La procura è stata informata di quanto accaduto e le forze dell’ordine stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona.