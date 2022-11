Gemelli nati da embrioni congelati 30 anni fa tramite fecondazione in vitro: record negli Stati Uniti

Record negli Stati Uniti: sono nati due gemelli concepiti 30 anni fa. La coppia è nata lo scorso 31 ottobre da embrioni creati con la fecondazione in vitro e congelati il 22 aprile 1992, quando il papà Philip Ridgeway aveva 5 anni. Alla Cnn ha raccontato lo stupore e la gioia per questo evento unico.

Gli embrioni congelati nel 1992

Secondo quanto riporta la Cnn, gli embrioni erano stati creati da un uomo di 50 anni e una donna di 24, per una coppia anonima sposata. Ma cinque di essi non furono impiegati e vennero quindi congelati nel 1992, e conservati in un laboratorio per la fertilità in azoto liquido, a quasi -200 gradi.

Nel 2007 questi embrioni sono stati donati al National Embryo Donantion Center di Knoxville, in Tennessee, sperando che potessero essere destinati a qualcuno.

Fonte foto: ANSA/NATIONAL EMBRYO DONATION CENTER Un’immagine dei due gemelli prima della nascita

Lydia e Timothy, nati 30 anni dopo essere stati concepiti

Da allora sono rimasti in attesa di essere assegnati a dei genitori, e questo momento è arrivato. Il 28 febbraio 2022 gli embrioni sono stati scongelati: due di essi non erano vitali in quanto il tasso di sopravvivenza dopo il congelamento è dell’80%.

Gli altri tre sono stati impiantati nell’utero di Rachel Ridgeway il 2 marzo, nonostante le raccomandazioni dei medici di optare soltanto per due di essi, ma lei ha voluto accoglierli tutti. Uno degli embrioni, tuttavia, non ce l’ha fatta, ma gli altri due sono sopravvissuti fino alla nascita di Lydia e Timothy.

La gioia dei genitori

Rachel e Philip hanno altri quattro figli di 8, 6, 3 e 2 anni, dei quali nessuno è stato concepito in vitro. Alla Cnn il papà ha raccontato: “Non abbiamo mai avuto in mente un numero preciso di bambini che avremmo voluto avere, ma abbiamo sempre pensato che ne volevamo quanti Dio volesse darcene. E quando abbiamo sentito parlare dell’adozione di embrioni abbiamo pensato che fosse qualcosa che ci sarebbe piaciuto fare”.

I record precedenti

Il record precedente alla coppia di gemelli è quello di Molly Gibson, bimba nata nel 2020 da embrioni congelati 27 anni prima, e poi ancora la sorella Emma, nata da un embrione congelato 24 anni prima.