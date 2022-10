Cagliari, diventa madre a 57 anni con la fecondazione assistita: genitori nella bufera dopo l'intervista

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È diventata mamma all’età di 57 anni grazie alla fecondazione assistita, ma nonostante il “miracolo” scientifico c’è chi le punta il dito contro giudicandola e criticandola ferocemente. È la storia di Maria Cristina Lecis e di suo marito, 67 anni, che hanno avuto una bambina lo scorso 17 agosto.

La gravidanza complicata

A raccontare la storia è stata la stessa coppia nel corso di un’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque. I due, sposati da tempo, avevano provato più volte ad avere un bimbo, ma purtroppo non ci sono mai riusciti. Ecco allora la decisione di intraprendere il percorso della fecondazione assistita.

Lecis, racconta nel format condotto da Barbara D’Urso, non ha nascosto si sia trattato di un percorso difficile e faticoso, ma comunque affrontato con la voglia di chi avrebbe voluto presto abbracciare un pargoletto frutto di tanto amore.

La fecondazione assistita

Come raccontato dai diretti interessati, Maria Cristina ha deciso di intraprendere il cammino nonostante l’età avanzata. Dopo aver affrontato innumerevoli sfide, la donna ha avuto una bambina lo scorso 17 agosto a Cagliari.

Quello della Lecis è un caso estremamente raro, reso ancora più incredibile dalle costanti difficoltà incontrate dalla 57enne ogni volta che ha tentato di rimanere incinta e dal fatto che avesse rischiato di dover subire l’asportazione dell’utero in passato.

Le critiche alla donna

Non c’è stato neanche il tempo di godersi la nascita della piccola che moglie e marito sono stati criticati e sono finiti nella bufera. Nonostante l’amore e la forza per mettere al mondo la piccola, Maria Cristina è stata bersagliata per la decisione di intraprendere il percorso della fecondazione assistita a 57 anni.

Età per molti tarda per avere un figlio, la donna sarda ha risposto alle critiche: “Perché negare una gioia del genere a chi, ormai, ha raggiunto questa età?”. Domanda che, in studio, è stata accolta con l’applauso dei presenti che riconoscono alla 57enne tanta forza e soprattutto lancia un messaggio di speranza a chi, come lei, si è trovata in difficoltà nel tempo e ha avuto il coraggio di intraprendere un cammino del genere nonostante l’età.