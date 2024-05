La Russia avanza in Ucraina con un carro armato "tartaruga": la corazza del Turtle Tank lo rende invicibile

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Russia avanza nel Donetsk in Ucraina presentando una nuova arma: un carro armato “tartaruga“. Il mezzo T-72, infatti, è apparso rivestito con una corazza trapezoidale, un restyling che è stato ideato per proteggere i mezzi dalle trappole e dagli ostacoli presenti sul campo di battaglia, rendendoli praticamente invincibili. Il carro armato è stato ribattezzato “Turtle Tank”, considerando la somiglianza con il rettile. Avvistato durante l’assalto russo alla città di Krasnohorivka, ha già mostrato la sua efficacia nel resistere agli attacchi.

Il “Turtle tank” della Russia per l’avanzata in Ucraina

A diffondere la notizia sul nuovo carro armato è stato Business Insider, secondo il quale la strategia adottata dall’esercito russo seguiva l’esigenza di aumentare il livello di protezione dei carri armati T-72 dai pericoli del campo di battaglia.

La corazza applicata sui mezzi ricorda fortemente le fattezze di una testuggine con la capacità di difenderli dagli attacchi di droni.

Come è fatta la corazza del carro armato russo

Come è possibile vedere dalle foto, la corazza metallica ricopre tutti i lati del carro armato tranne quello anteriore, dove l’armamento sporge in modo discreto, creando l’illusione del capo di una tartaruga che spunta dal guscio in avanti.

Rob Lee, esperto di politica estera menzionato da Business Insider, ha individuato il carro armato “tartaruga” nell’assalto russo alla città di Krasnohorivka a metà aprile.

Un video condiviso sui social media mostra il veicolo bellico mentre attraversa un attacco di munizioni a grappolo sul campo di battaglia.

Il ruolo del Turtle Tank nella guerra fra Russia e Ucraina

Secondo Lee, questo veicolo, che al primo sguardo può suscitare un sorriso, dovrebbe essere valutato seriamente. Il carro armato, in particolare, potrebbe essere impiegato per sminare il territorio.

“So che può sembrare strano a prima vista, ma non credo che sia un adattamento folle del veicolo” ha sostenuto Lee.

“I russi stanno modificando i propri mezzi per adattarli alle condizioni del campo di battaglia, dove gli ucraini dispongono di droni con visuale in prima persona, ma non abbastanza missili anticarro guidati.”

Recentemente, il “Turtle Tank” è stato avvistato a nord della linea del fronte russo durante l’assalto a Chasiv Yar, una città chiave ridotta ormai in rovina, che funge da snodo cruciale nell’avanzata russa verso le ultime grandi città del Donetsk.