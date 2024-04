Donna aggredita da un pitbull mentre passeggiava: la scrittrice Roseana Murray ha perso un braccio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Roseana Murray, scrittrice brasiliana, è stata aggredita da un cane di razza pitbull durante una delle sue consuete passeggiate mattutine. La donna ha riportato ferite gravissime in tutto il corpo e ha perso un braccio e un orecchio.

Chi è Roseana Murray

La poetessa e scrittrice 73enne ha al suo attivo un centinaio di volumi, molti dei quali dedicati all’infanzia. Alcune delle sue opere le sono valse dei premi. Vive a Saquarema dal 2002, nello stato di Rio de Janeiro, ed è molto attiva sulla scena culturale locale. Ha un marito giornalista e scrittore e due figli, uno fa lo chef e l’altro è musicista.

L’aggressione

Roseana Murray è stata aggredita la mattina del 6 aprile mentre era nei pressi della sua abitazione e si stava accingendo a compiere una passeggiata.

“Mi sono svegliata al suono di un vicino che invocava aiuto perché Roseana veniva attaccata dai cani”, ha dichiarato ai media locali Sandra Noleto, negoziante del quartiere nonché amica della scrittrice.

La donna è stata subito soccorsa dai vicini di casa, che hanno chiamato le autorità. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti di polizia, che hanno rilevato come Roseana Murray fosse piena di morsi in tutto il corpo. La donna è stata trasportata in aereo verso il pronto soccorso di São Gonçalo.

Dopo un lungo e delicato intervento chirurgico, i medici sono riusciti a salvarle la vita e a ricostruirle il labbro. Attualmente le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. Le condizioni del suo braccio destro purtroppo erano talmente gravi che i medici sono stati costretti ad amputarlo.

Triplice ipotesi di reato per il padrone del cane

Il padrone del cane è stato condotto presso la locale stazione di polizia e l’animale è stato affidato a un rifugio. Secondo quanto riportato dai media locali, pare che non sia la prima volta che quel pitbull aggredisce una persona.

“Ci aspettiamo che le autorità puniscano questo ragazzo”, ha dichiarato Sandra Noleto. La polizia ha aperto un’indagine con le ipotesi di reato di crudeltà sugli animali, lesioni personali colpose e negligenza nella cura degli animali.

In Italia l’ultima aggressione di un pitbull è stata segnalata a fine marzo: una bimba è stata morsa alla testa a Cutrofiano vicino Gallipoli.