Donna accoltellata in un negozio dal titolare a Ravenna in piazza Baracca: è gravissima, arrestato l'uomo

Una donna è stata accoltellata da un uomo nella tarda serata di mercoledì 28 febbraio all’interno di un negozio di alimentari nella centralissima piazza Baracca, a Ravenna. Il presunto aggressore, originario del Bangladesh, è stato arrestato: sarebbe lo stesso titolare dell’attività. La donna, che non aveva documenti con sé, è gravissima.

L’ipotesi della lite sfociata nell’aggressione

Secondo quanto riferito dall’Ansa, la donna accoltellata a Ravenna non sarebbe ancora stata identificata perché sprovvista di documenti al momento dell’aggressione

A colpirla sarebbe stato il titolare di un negozio di alimentari in piazza Baracca, dove si sarebbe svolta la dinamica.

Piazza Baracca, nel centro di Ravenna: è lì che una donna sarebbe stata accoltellata dal titolare di un negozio di alimentari

L’uomo, originario del Bangladesh, è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri, accorsi sul posto insieme al 118.

La coltellata nell’occhio e le indagini

Secondo quanto riferito da Corriere Romagna, la dinamica è ancora in fase di accertamento.

Tra le ipotesi anche la possibilità che l’aggressione sia nata da una banale discussione.

Sembra che la donna sia stata raggiunta da fendenti su tutto il corpo, il più grave a un occhio.

A segnalare l’accaduto sarebbero stati alcuni passanti.

I carabinieri, una volta sul posto, hanno trovato la donna a terra e l’uomo impietrito: quest’ultimo non avrebbe opposto resistenza all’arresto.

Nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio sarebbe stato interrogato dal pm, Francesco Coco.

Chi sono il presunto aggressore e la vittima

Sempre secondo Corriere Romagna, il presunto aggressore sarebbe un uomo 44enne originario del Bangladesh, con regolare permesso di soggiorno in Italia.

Il suo negozio è stato sequestrato, sono in corso le verifiche delle telecamere di videosorveglianza della zona e di quelle all’interno del locale.

La vittima, invece, sarebbe una 37enne di origini algerine, residente a Ravenna.

La donna sarebbe ricoverata in Rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita dopo l’operazione a cui è stata sottoposta.