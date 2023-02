Donna accoltellata alla gola a Cinisello Balsamo dal compagno: è gravissima, aggredita in un parcheggio

A Cinisello Balsamo una donna di 56 anni è stata accoltellata alla gola, al torace e alle gambe dal convivente, un uomo di 62 anni. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Niguarda.

L’aggressione a Cinisello Balsamo

L’aggressione, come riporta ‘TgCom24’, è avvenuta in una via chiusa utilizzata come parcheggio, in zona via Fulvio Testi. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri di Sesto San Giovanni, che hanno trovato e sequestrato due coltelli, entrambi usati per colpire la donna.

La coppia sarebbe arrivata con la propria Peugeot 508, posteggiando sotto gli alberi. Non risulta che i due vivano qui. La lite sarebbe scoppiata all’interno della vettura: l’uomo avrebbe colpito la compagna alla gola, all’addome e alle gambe. Sull’asfalto, accanto alla portiera del passeggero, sono presenti una macchia di sangue e un pacchetto di sigarette-

Fonte foto: Tuttocitta.it L’aggressione è avvenuta alle ore 11,20 nel controviale di viale Fulvio Testi, quasi all’angolo con via Gorki di Cinisello Balsamo. L’abitazione della coppia, che sarebbe stata pignorata, è invece in zona Quarto Oggiaro.

La prima telefonata d’allarme

La prima chiamata di richiesta di soccorso in relazione all’aggressione avvenuta in zona Cinisello Balsamo è partita da un passante.

Ulteriori dettagli sull’aggressione

Il ‘Corriere della Sera’ aggiunge ulteriori dettagli sul movente del gesto dell’uomo che ha accoltellato alla gola, al torace e alle gambe la convivente: alla base del litigio ci sarebbero questioni economiche. L’appartamento della coppia a Quarto Oggiaro sarebbe stato pignorato.

La 56enne, che sarebbe stata colpita a bordo della vettura della coppia, mentre era seduta sul sedile del passeggero, è stata portata dagli operatori sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice giallo, sveglia e cosciente. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e portato poi in caserma. Avrebbe confessato ai militari l’intenzione di uccidere la compagna e poi di togliersi la vita. L’uomo è stato arrestato in accordo con il pm di turno di Monza Alessandro Pepè. I carabinieri hanno anche sequestrato due coltelli, entrambi usati dal 62enne sulla donna: uno era ancora nelle mani dell’uomo all’arrivo dei militari, l’altro è stato ritrovato per terra.