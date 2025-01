Scontri al corteo per Ramy a Roma, furia Meloni dopo i disordini: premier dura per la "vendetta"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Giorgia Meloni ha commentato gli scontri al corteo per Ramy Elgaml a Roma. Ci sono stati disordini tra manifestanti e forze dell’ordine. La premier non usa giri di parole e li definisce “ignobili”, causati dai “soliti facinorosi alla ricerca di vendetta” che “utilizzano una tragedia per legittimare la violenza”. La leader di Fratelli d’Italia ha espresso la sua solidarietà agli agenti feriti.

Scontri al corteo a Roma per Ramy, parla Giorgia Meloni

Un duro messaggio e una dura risposta quella che Giorgia Meloni affida ai suoi profilo social all’indomani degli scontri avvenuti a Roma tra forze dell’ordine e partecipanti al corteo che ricordava la morte di Ramy Elgaml, giovane rimasto vittima di un inseguimento con la polizia a Milano nella notte fra sabato 23 e domenica 24 novembre 2024.

Otto agenti sono rimasti feriti e a loro si rivolge la premier, esprimendo la propria solidarietà e ribadendo la presenza dello Stato al loro fianco.

Le parole della premier

In un post pubblicato alle 8:35 della mattina del 12 gennaio, la leader di Fratelli d’Italia commenta quanto accaduto solo poche ore prima. Corredato da una foto in cui campeggia uno striscione nel quale si chiede vendetta per la morte di Ramy, c’è il pensiero della presidente del consiglio dei ministri.

“Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all’ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo. Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza”, scrive parlando dei manifestanti che si sono scontrati con le forze dell’ordine.

“A esse va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo dalla vostra parte”, chiosa, rivolgendosi agli agenti rimasti feriti nei tafferugli.

Cos’è successo al corteo

Ci sono stati momenti di grande tensione a Roma durante il corteo che invocava “Giustizia per Ramy Elgaml”, il 19enne egiziano morto dopo esser stato investito da un’auto dei carabinieri alla fine di un inseguimento.

La manifestazione a Roma non era stata preavvisata alla Questura. Ce ne sono state anche a Brescia, Bologna e Milano, sempre promosse dal Coordinamento Antirazzista italiano. In quella nel capoluogo lombardo è stata lanciata vernice rossa a terra in corso Monforte, sede della Prefettura, ed è stato aperto uno striscione con la scritta “Ramy ucciso dal razzismo di stato”.

Ancora più tesa è stata l’atmosfera nel corteo capitolino. Qui oltre 250 manifestanti dei collettivi autonomi e dei gruppi studenteschi si sono riuniti in serata in piazza dell’Immacolata nel quartiere San Lorenzo. “Vendetta per Ramy, la polizia uccide”, questo uno degli striscioni che portavano con sé. Quando sono arrivati in Piazza dei Sanniti, è partita la guerriglia. I manifestanti hanno colpito i cassonetti e le vetrine di supermercati e della sede dell’Inps. Hanno quindi tentato di sfondare il cordone di agenti in tenuta antisommossa. Ci sono stati diversi contatti tra le fazioni, lanci di bombe carta, petardi, fumogeni, bottiglie e più di una carica di contenimento.

Notizia in aggiornamento…