Scontro fra due tram a Strasburgo in Francia provoca almeno 50 feriti: il video e la dinamica dell'incidente

Un incidente tra due tram si è verificato a Strasburgo, in Francia, provocando almeno 50 feriti in condizioni di “urgenza relativa”, secondo i vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto alla fermata della stazione centrale della città. I servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente per prestare soccorso, mentre le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’episodio.

L’incidente fra due tram a Strasburgo

L’incidente è avvenuto sabato 11 gennaio, intorno alle 16. Due tram si sono scontrati nei pressi della fermata della stazione centrale di Strasburgo, provocando diversi feriti.

Inizialmente, la prefettura del Basso Reno aveva riportato 20 feriti in condizioni di emergenza moderata, ma René Cellier, direttore del Servizio Dipartimentale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso , ha successivamente aggiornato il bilancio, indicando 50 persone in condizioni simili.

Cellier, presente sul luogo dell’incidente, ha inoltre riferito che “circa un centinaio” di passeggeri sono stati coinvolti nell’evento, anche se le dinamiche dell’accaduto restano ancora da chiarire.

La dinamica dello scontro

“C’è stato uno scontro brutale tra due tram, sulla banchina, sotto la stazione” ha dichiarato la sindaca Jeanne Barseghian a Le Monde.

Uno dei video condivisi sui social da un testimone mostra una scena drammatica. I mezzi sembrano gravemente danneggiati nel tunnel sotterraneo della fermata. Dalle immagini sembra che uno dei due tram sia deragliato a causa dell’impatto.

“Si è trattato di uno scontro frontale, dopo che un tram ha fatto retromarcia” ha chiarito la sindaca. “Bisognerà attendere le conclusioni delle indagini per conoscere le cause dell’incidente”.

La Procura di Strasburgo ha reso noto in un comunicato che è stata già esclusa l’ipotesi di un atto volontario, e un’inchiesta è stata aperta per accertare le cause dell’incidente oltre che per evidenziare possibili responsabilità penali.

La situazione dei feriti

La sindaca ha confermato inoltre che il numero di persone coinvolte nell’incidente è sì importante, ma non si contano vittime né persone in gravi condizioni.

Del centinaio di persone assistite, circa 50 sono state trasferite in ospedale, ma si tratta infatti di “emergenze relative con lesioni non vitali, ferite al cuoio capelluto, una o due fratture della clavicola, una distorsione al ginocchio, cose del genere” come evidenziato dal direttore del dipartimento dei vigili del fuoco, René Cellier.

Davanti alla stazione è stato creato un vasto cordone di sicurezza, con numerose ambulanze schierate per prestare soccorso, mentre il traffico dei mezzi pubblici nell’area è stato completamente sospeso.