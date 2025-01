Militante Forza Italia Luca Palmegiani morto a Roccaraso, le ultime parole social e il dramma per gli amici

Forza Italia in lutto per la morte di Luca Palmegiani, militante 25enne di Latina scomparso nelle scorse ore dopo essere stato trovato per terra di fronte all’hotel Swisse di Roccaraso, in provincia dell’Aquila, dove era giunto per prendere parte alla due giorni del partito “Azzurri in vetta“. La kermesse, prevista per l’11 e 12 gennaio, è stata annullata. Il ragazzo è caduto dal terzo piano dell’albergo. Tutto fa pensare a un suicidio. Palmegiani, poche ore prima di perdere la vita, ha scritto dei post d’addio su Instagram. Incredulità, sgomento e dolore da parte di amici, conoscenti, parenti ed esponenti del partito.

Forza Italia, i messaggi di Luca Palmegiani prima della tragica morte

Luca Palmegiani, prima di morire, ha scritto diversi messaggi su Instagram, lasciando intendere di avere intenzione di togliersi la vita. “Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime”, si legge nel primo post.

Poi il saluto straziante alla nonna: “Il mio sogno era dirvelo, mi tocca scriverlo. Vi voglio bene. Nonna, sei una persona straordinaria e non meriti un nipote come me. Ti voglio bene e grazie per l’affetto. Solo per te avevo dubbi se farlo. Non volevo ci stessi male dopo nonno. Te lo saluterò con effetto, non vedo l’ora di incontrarlo”.

Fonte foto: ANSA

Messaggio d’addio anche per la fidanzata: “Moca, amore mio, se mi lasci anche tu morirei comunque. Ti amo piccolina mia, sei l’unica cosa che mi ha dato la forza di andare avanti”.

E ancora: “Se a Latina non mi dedicate manco una via m’arrabbio… Forza Italia, vi voglio bene tutti. Ricordatemi con il sorriso. Grazie Antonio (Tajani, ndr), ti saluto Silvio (Berlusconi, ndr). Quando era in vita mi ‘proteggeva’, lo farà anche ora”.

L’addio agli amici

Infine un messaggio agli amici: “Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall’alto. Siete stati la seconda famiglia migliore che potessi desiderare. Luca vi ama, ricordatemi con il sorriso che vi ho sempre strappato”.

La reazione degli amici

I post del 25enne hanno prima creato allarme, con diversi utenti che nel leggerli hanno invitato i conoscenti ad avvisare la famiglia, poi, una volta appresa la notizia del decesso, dolore e sgomento

“Luca, perché? Non ho parole, non so che dire. Un profondo silenzio è l’unica cosa che lasci. Addio, amico mio”, il commento dell’amico Nello.

“No non ci posso credere – scrive Kevin – Una persona forte come a te che fa questo gesto. Sto con l’amaro in bocca. Amico mio, perché? Troppe domande che ho nella testa ora. Perché? A ogni cosa c’è una soluzione. Qualsiasi cosa che avevi dentro non dovevi fare questo gesto. Mi rimane solo a dirti riposa in pace Luca”.

Lungo messaggio d’addio anche dall’amica Marica: “Luca, hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi chiedo se avremmo potuto fare qualcosa per aiutarti in qualche modo, sentire il tuo grido d’aiuto. Ogni domanda adesso sarebbe inutile perché non potremmo ricevere risposta e perché nulla potrebbe riportarti da noi”.

“Luca – prosegue Marica – era un ragazzo straordinario, trasmetteva una forza incredibile e amava tanto quello che faceva. Mi ha accolta fin dal primo momento e mi ha dato tutto il supporto di cui avevo bisogno senza chiedere niente in cambio. Era una persona speciale. Non ti dimenticheremo mai. Perdonaci per ciò che non siamo riusciti a vedere e per non aver impedito ciò che, a questo punto, forse, era inevitabile. Ciao amico mio”.

“E pensare che pochi giorni fa mi facevi coraggio per la mia situazione. Ci sono tanti ragazzi che soffrono dentro silenziosamente. È un grande dispiacere”, le parole dell’amico Salvatore. Messaggi di cordoglio anche degli esponenti big di Forza Italia.