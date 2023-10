Domenico Livrieri arrestato per l’omicidio di Marta Di Nardo a Milano: i sospetti sul vicino di casa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Domenico Livrieri è stato arrestato per l’omicidio di Marta Di Nardo. Secondo gli accertamenti degli inquirenti, sarebbe stato lui a uccidere la vicina di casa, scomparsa da due settimane a Milano. Il corpo di Marta Di Nardo è stato ritrovato nascosto in un soppalco della cucina, era stato fatto a pezzi ed era in avanzato stato di decomposizione. Le indagini sono state condotte dai carabinieri, che sono arrivati al fermo del 46enne vicino di casa della vittima.

Livrieri visto entrare a casa della vittima dopo la scomparsa

In base alle prime informazioni, il presunto omicida avrebbe avuto una sorta di relazione con la vittima. In casa di Livrieri sarebbero stati trovati effetti personali di Marta Di Nardo.

Inoltre, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, nell’abitazione di Marta Di Nardo sarebbero emerse tracce della presenza dell’uomo in un periodo successivo alla scomparsa della vittima.

Fonte foto: IPA

Le tracce di sangue trovate a casa di Livrieri

A denunciare la scomparsa di Marta Di Nardo, di 60 anni, era stato il figlio, con il quale non aveva più molti rapporti. Non avendo notizie della madre, l’uomo si era rivolto ai carabinieri il 9 ottobre.

Dagli accertamenti era emerso che le tracce di Marta Di Nardo erano scomparse già dal 5 ottobre, ultimo giorno in cui il cellulare era rimasto acceso e aveva agganciato una cella nei pressi della sua abitazione in via Pietro da Cortona, nel quartiere Acquabella.

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Porta Monforte, con l’aiuto dei militari della sezione scientifica, hanno effettuato un sopralluogo in casa di Livrieri, vicino della vittima, trovando tracce di sangue grazie all’esame con il luminol.

Il ritrovamento del corpo di Marta Di Nardo

L’uomo ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, ma la svolta è arrivata nella serata di venerdì 20 ottobre, quando il corpo della 60enne è stato trovato nascosto in un soppalco della cucina.

I resti di Marta Di Nardo sono stati trovati a pezzi, avvolti in una coperta e in avanzato stato di decomposizione. Poche ore dopo è scattato il fermo per omicidio di Domenico Livrieri. Spetterà ora agli inquirenti ricostruire le ore precedenti al delitto e il contesto nel quale è maturato.

Ad incastrare il 46enne sarebbero state le testimonianze dei vicini, che lo hanno visto entrare e uscire dalla casa della donna nei giorni successivi alla scomparsa.