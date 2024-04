Incidente stradale per il ministro della Sicurezza nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir: l'auto ribaltata

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il politico aveva appena lasciato il luogo dell’attentato a Ramla, dove aveva fatto un sopralluogo. L’auto su cui viaggiava con la figlia e l’autista si è ribaltata ad un incrocio: tutti i passeggeri del mezzo sono stati portati in ospedale con ferite lievi.

L’incidente stradale del ministro della Sicurezza nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir

Un testimone oculare ha riferito alla testata israeliana Ynet che l’auto di Ben Gvir sarebbe passata con il semaforo rosso, schiantandosi contro un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta.

Il politico è stato portato in ospedale assieme ai suoi guardaspalle e alla figlia che viaggiava con lui. Anche l’autista dell’altro mezzo avrebbe riportato piccole lesioni.

La polizia israeliana circoscrive il luogo dell’incidente che ha coinvolto il ministro Itamar Ben-Gvir

Il ministro sempre di fretta

Del resto, come riportato dal Corriere della Sera, il ministro sembra avere sempre fretta. Anche troppa, secondo le guardie dei servizi segreti che devono proteggerlo.

Nel settembre 2023 le guardie si sarebbero lamentate con i superiori perché l’esponente del governo – che supervisiona anche la polizia stradale – li costringerebbe a superare spesso i limiti di velocità, a sorpassare usando la corsia d’emergenza e a passare con il rosso.

Lo scarso rispetto per le regole

Itamar Ben-Gvir è anche recidivo: quando era lui a guidare, ha ricevuto almeno 76 multe per varie violazioni e ha dovuto seguire corsi di recupero per i punti della patente per ben due volte.

Secondo il quotidiano Haaretz, la polizia ne sarebbe anche intimorita.

In un video diffuso su TikTok il ministro era infatti comparso seduto sul sedile posteriore senza la cintura di sicurezza, ma nessun agente ha osato presentargli una multa per l’infrazione.

Sempre secondo quanto riportato dal Corriere, lo scarso rispetto delle regole risalirebbe alla gioventù kahanista, i seguaci del rabbino Meir Kahane, messo al bando dal parlamento per razzismo e incitamento alla violenza.

Ben-Gvir è stato anche condannato per sostegno a un’organizzazione terroristica ebraica e per questa ragione non ha mai prestato il servizio militare.