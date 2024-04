Incendio nell'hotel Antares a Villafranca di Verona: evacuate oltre 600 persone, il rogo partito da una stanza

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Momenti di paura per gli ospiti dell’hotel Antares Sport & Wellness di Villafranca di Verona, in Veneto, a causa di un incendio scoppiato all’interno della struttura nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile. Le fiamme sarebbero divampate da una stanza del secondo piano. Circa 600 persone sono state evacuate: non si segnalano feriti gravi.

L’incendio all’hotel Antares Sport & Wellness di Villafranca di Verona

Le fiamme sarebbero divampate intorno all’una di notte da una stanza del secondo piano, presumibilmente dal cortocircuito di una plafoniera, provocando un denso fumo che ha invaso altre zone dell’hotel.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con 4 mezzi, i quali hanno domato il rogo e hanno fatto evacuare le persone presenti nella struttura ricettiva.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’incendio è scoppiato all’interno dell’hotel Antares di Villafranca di Verona, in viale Postumia

Circa 600 persone evacuate, nessun ferito

Secondo quanto riferito da veronasera.it, sarebbero state evacuate oltre 600 persone. Il quotidiano locale L’Arena parla invece di 700 persone.

Dopo aver fatto la conta delle persone ospiti e del personale dell’hotel, i vigili del fuoco hanno ventilato le aree coinvolte dal fumo. Dopo l’intervento, gli occupanti di tutte le stanze sono rientrati nell’albergo.

6 persone sono state controllate dagli operatori sanitari del Suem 118. Tutte e 6 hanno rifiutato l’ospedalizzazione.

L’incendio nella stazione di servizio di Crotone

Lo scorso mercoledì 24 aprile un altro incendio è scoppiato in seguito a un incidente presso una stazione di servizio a Poggio Pudano, lungo la Statale 106 che percorre la zona sud di Crotone, in Calabria.

L’incidente sarebbe avvenuto durante le operazioni di manutenzione di un impianto di distribuzione del GPL, sul quale erano al lavoro 2 addetti ai lavori.

Per cause ancora da accertare, all’interno di un locale interrato dove sono alloggiate le pompe per l’erogazione del gas per autotrazione c’è stata una improvvisa esplosione, che ha generato una grande fiammata che ha investito i due lavoratori, rimasti ustionati.