Esplosione e incendio alla stazione di servizio di Crotone sulla statale 106: due persone avvolte dalle fiamme

Incidente sul lavoro in una stazione di rifornimento di benzina a Crotone, dove due addetti alla manutenzione del distributore GPL sono rimasti feriti in seguito a una improvvisa esplosione dalla quale si è generata una fiammata che ha investito i due uomini.

L’esplosione al distributore di benzina a Crotone

Si è verificato poco dopo le ore 14 di oggi – mercoledì 24 aprile 2024 – un incidente sul lavoro presso una stazione di servizio situata a Poggio Pudano, lungo la Statale 106 che percorre la zona sud di Crotone, in Calabria.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, l’incidente è avvenuto durante le operazioni di manutenzione di un impianto di distribuzione del GPL, sul quale erano al lavoro due addetti ai lavori.

L’intervento dei vigili del fuoco a Crotone, dove nell’esplosione avvenuta in un distributore di benzina sono rimasti feriti due operai

Per cause ancora da accertare, all’interno di un locale interrato dove sono alloggiate le pompe per l’erogazione del gas per autotrazione c’è stata una improvvisa esplosione, che ha generato una grande fiammata che ha investito i due lavoratori.

L’arrivo dei soccorsi

In poco tempo, presso il distributore Ip luogo dell’esplosione sono accorsi il personale medico del 118 con due mezzi di emergenza, i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone e gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato.

Appena giunti sul posto e preso visione delle condizioni dei due addetti alla manutenzione, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per uno dei due lavoratori, che è stato poi trasportato all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Il secondo operaio rimasto ferito nella fiammata che ha fatto seguito all’esplosione è stato invece trasportato all’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Le condizioni degli operai feriti

Stando a quanto riportato da alcune testate locali, i due operai sarebbero rimasti ustionati nell’incidente. Il primo dei due, ricoverato a Catanzaro, sarebbe considerato più grave, mentre il secondo ferito sarebbe rimasto sempre cosciente durante il trasporto verso il nosocomio di Crotone.

La Strada Statale 106, dov’è avvenuto l’incidente, è stata interdetta al traffico per alcune ore, così da consentire l’atterraggio dell’eliambulanza sulla carreggiata. Vigili del fuoco e Polizia sono impegnati nelle indagini e nei rilievi necessari per accertare le modalità e le cause dell’incidente.