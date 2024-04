Donna di 44 anni trovata morta in casa a Varese, è giallo sul decesso: indagini in corso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Varese. Una donna di 44 anni è stata trovata morta all’interno di una abitazione nel quartiere Sant’Ambrogio. Ancora tutte da chiarire le cause e le modalità del decesso, i carabinieri che hanno avviato le indagini non escludono al momento nessuna ipotesi.

Donna trovata morta in casa a Varese

Il corpo privo di vita della donna è stato scoperto nella serata di venerdì 26 aprile all’interno di un appartamento in un condominio di via del Casluncio a Varese, nel quartiere Sant’Ambrogio.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’allarme è scattato verso le 20, sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri.

Fonte foto: Tuttocittà.it La donna è stata trovata morta in un appartamento in via del Casluncio a Varese

Inutili i soccorsi, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Morta una 44enne di origini centro americane

Da quanto emerso la vittima è una donna di 44 anni di origini centro americane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo e gli specialisti della scientifica del nucleo investigativo di Varese, oltre al medico legale e al pm di turno.

Gli investigatori hanno lavorato fino a tarda notte per ascoltare eventuali testimoni e raccogliere elementi sulla scena del ritrovamento del cadavere.

Le indagini

Stando al primo esame condotto dal medico legale, il decesso della donna risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento, come riportato da VareseNews.

I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica della morte della donna, anche se dai primi rilievi sarebbe da escludere la responsabilità di terzi.

Per stabilire le cause del decesso sarà però necessario attendere l’esito dell’autopsia disposta dalla procura, che verrà eseguita con ogni probabilità nella giornata di lunedì 29 aprile.